陳柏宇再為日本The First Take錄歌 穿「Hong Kong」外套唱《有天》

陳柏宇為日本The First Take獻唱《有天》。

陳柏宇(Jason)去年年底應邀前赴日本拍攝The First Take(TFT)音樂企劃，全新編曲的《你瞞我瞞》早前已推出，點擊率更已衝破350萬人次，而在TFT中錄製的另一首歌曲《有天》則於昨晚(30日)推出，Jason特別分享了錄音背後的小故事。原來他特地挑選了一件具香港特色的外套灌錄歌曲，「背脊寫咗『Hong Kong』二字，代表到我係嚟自香港，我哋香港嘅Art Director幫我揀呢套衫，係一個好好嘅選擇。」從片段所見，Jason錄唱至尾聲時，不慎撞到咪高峰前的網，他笑言：「其實我平時錄歌，投入到合埋眼唱時都有機會撞到個咪，純粹自己協調唔到，都經常性發生。」

親解 《 你瞞我瞞 》降key原因 至於重新編曲的《你瞞我瞞》，不少網民都發現歌曲降低了Key，有些網民坦言較喜歡舊版，但Jason亦都很喜歡新版本，他解釋：「舊版本編曲已經有啲久遠，當年嘅歌聲演繹已代表唔到喺我而家呢個年紀，對於呢首歌想表達嘅情感同心理狀態，新版本嘅演繹方式，比舊版沉重、滄桑又有經歷得多，情感係豐富、複雜好多，降咗Key嗰種層次又同原Key有唔同，原Key就唔會有而家咁Man喇！」