陳柏宇出戰903羽毛球熱身賽 拍住港隊代表李卓耀曬球技

「歌星勇士隊」得分最多的陳柏宇，原來7歲開始打羽毛球，被三位隊友大讚球技超好，在表演賽更一嘗與李卓耀同場比賽，他稱：「我其實不滿自己嘅表現，不過好開心可以同羽毛球一哥李卓耀一齊打波，好滿足，但係唔夠喉。」為了今次熱身賽，黃妍在一個星期前學打羽毛球及開始瘋狂苦練，多次在比賽中「瞓身救波」，毫不錫身，原來是在李卓耀身上偷師，黃妍說：「阿耀嘅求生意識勁強，我學識見到波就要接，Out 咗嘅波都要接。」同樣是羽毛球新手的雲浩影，很高興可以在表演賽中與李卓耀一齊比賽：「我好擔心自己阻到阿耀打波，原來佢好Friendly，仲要係鼓勵型，畀機會我打幾球，佢真係好勁。」已開始為11月舉行的《903 AllStar 籃球賽》加操的釗峰，笑言「歌星勇士隊」人才濟濟，勝算十足：「歌星隊有 50幾人，又有好打得嘅Jay Fung（馮允謙）同埋 Ian（陳卓賢），今年一定再贏 DJ 隊。」第二場熱身賽《903 AllStar 乒乓球賽》將於下周四（10月 10日）中午12 時，透過881903.com、 「my903.com 商業電台」Facebook專頁及「商業電台 Hong Kong Toolbar」的YouTube頻道播出。