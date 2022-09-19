陳柏宇到訪老店開Live 遇小強即化身星爺上演《唐伯虎點秋香》戲碼

陳柏宇(Jason)最近推出新歌《命盡頭》，宣揚以正向思維面對各種困難，為配合這信念，Jason一連兩星期到訪經歷歲月洗禮仍䇄立不倒的兩間老店舉行Mini Live。其間遇到小強突襲，當眾樂手嚇到心驚膽顫時，Jason處變不驚之餘，更戲癮大發忽然周星馳上身，一字不漏地背對白，一人分飾兩角上演《唐伯虎點秋香》小強慘死一幕，分散各人注意力，輕輕鬆鬆紓援繃緊氣氛。

宣揚逆境自強信念

Jason分別選定於紅磡寶石戲院及彩虹邨一上海理髮店舉行Mini Live，他解釋：「呢兩個地方都歷史悠久，經歷咗年月嘅洗禮，仍然䇄立不倒，店主們艱苦經營，逆境中自強嘅堅強信念，好切合新歌想宣揚嘅訊息。」雖然Jason事前未有公開舉行地點，但不少樂迷旋即聞風趕至，甚至有樂迷企出馬路，險象環生，Jason為答謝亦跟樂迷逐一拍照。

由於在上海理髮店開Live前兩天，Jason已為小肥擔任了兩晚演唱會嘉賓，及後又要通宵拍節目，他坦言上顎好㾓，攰到想放棄，「真係好攰好㾓。到今晚起身爭啲想問有冇人幫我頂。其實可以睇下小肥識唔識唱，叫佢還返俾我都好吖！幫我唱咗呢個Live！」雖然明顯有倦意，但Jason仍保持一貫水準，唱足成粒鐘，除了唱新歌《命盡頭》、《對得起自己》、《有我》及《想創》等，他更即興演唱張學友的《還是覺得你最好》，令樂迷大飽耳福。