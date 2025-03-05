陳柏宇包場請粉絲睇《看我今天怎麼說》重燃學手語興趣 吳祉昊見偶像表現緊張

上月完成《陳柏宇 LIFE IS LIVE 演唱會 2025》不久的陳柏宇（Jason），為答謝粉絲對演唱會的支持，昨晚（4日）包場邀請一眾粉絲觀賞電影《看我今天怎麼說》，主角游學修及吳祉昊（Marco）亦到場謝票。

Jason日前於社交媒體上公布活動，包場邀請近百位粉絲觀看《看我今天怎麼說》，他表示：「今次搞呢個活動係想多謝返fans喺演唱會宣傳上面嘅大力支持，對上一次包場睇戲已經係兩年前，揀《看我今天怎麼說》係因為覺得佢個題材幾有意義，同埋想入場支持吓阿修！」主演的游學修及吳祉昊亦有到場謝票，游學修問觀眾：「呢個包場係大家自費定點樣㗎？」粉絲即高呼：「Jason請㗎！」游學修笑言：「咁先係包場㗎嘛！畀啲掌聲Jason先啦！」談到手語，Jason稱：「曾經有段時間我好想去學手語，但一路冇時間實行，睇完呢套戯的確有令到我扚起心肝去學！」