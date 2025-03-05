陳柏宇包場請粉絲睇《看我今天怎麼說》重燃學手語興趣 吳祉昊見偶像表現緊張

上月完成《陳柏宇 LIFE IS LIVE 演唱會 2025》不久的陳柏宇（Jason），為答謝粉絲對演唱會的支持，昨晚（4日）包場邀請一眾粉絲觀賞電影《看我今天怎麼說》，主角游學修及吳祉昊（Marco）亦到場謝票。
Jason日前於社交媒體上公布活動，包場邀請近百位粉絲觀看《看我今天怎麼說》，他表示：「今次搞呢個活動係想多謝返fans喺演唱會宣傳上面嘅大力支持，對上一次包場睇戲已經係兩年前，揀《看我今天怎麼說》係因為覺得佢個題材幾有意義，同埋想入場支持吓阿修！」主演的游學修及吳祉昊亦有到場謝票，游學修問觀眾：「呢個包場係大家自費定點樣㗎？」粉絲即高呼：「Jason請㗎！」游學修笑言：「咁先係包場㗎嘛！畀啲掌聲Jason先啦！」談到手語，Jason稱：「曾經有段時間我好想去學手語，但一路冇時間實行，睇完呢套戯的確有令到我扚起心肝去學！」
謝票場後，Marco向Jason透露自己是他的超級粉絲，每次見面都會叫他「柏宇大哥」。Marco更直言今次是其中一次令他頗緊張的謝票場場次，完場後二人於戲院門外「雞啄唔斷」，十分投契。被問及下次想跟粉絲舉辦甚麼活動？Jason就表示：「繼續睇戲囉！可以存在喺同一個空間、同一個時間做同一件事，呢種connection係有feel嘅。」他也即席示範戲中的幾個手語：「有 feel、日落、雲、游水、多謝、興趣。」最後Jason呼籲觀眾繼續入場支持《看我今天怎麼說》，並祝票房節節上升。