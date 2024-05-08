陳柏宇吹水功力嚇親Locker林家熙 Yellow!野佬合作新歌險抄古生名曲《男朋友》

陳柏宇Jason的吹水能力向來強橫，強到在YouTube開設Channel「廣偉論」暢所欲言，但估不到亦因為他的高超吹水能力，促成今次與Yellow!野佬合作新歌《唞》，就連參與MV拍攝的林家熙Locker對於他的吹水能力都甘拜下風。
並非刻意抄襲
Jason在去年年中音樂頒獎禮後台巧遇Yellow!野佬，他即時邀歌，希望對方能為自己寫一首麻甩、日系感覺，屬於Yellow!野佬風格的作品，Yellow!野佬成員小胡回憶道：「Jason問我哋有冇歌，仲話好想要野佬啲歌，咁我哋都好快速，半年之後就完成首歌俾佢，但估唔到Jason好慷慨，一聽就話好正，仲話不如一齊玩，就促成咗今次嘅合作。」不過正式做歌時，發生了一段小插曲，就是小胡寫的旋律中，竟被隊友何兆基發現Verse的部份有點古天樂《男朋友》的影子，不過小胡表示：「唔係刻意抄襲，但唔小心哼咗人哋啲歌都唔出奇。」但為免引起誤會，經過投票後大家都決定修改了Verse的部份，大家無緣聽到舊版本了。歌曲的跳脫節奏，配上填詞人梁栢堅的歌詞，道出了人生小小道理；在都市生活，大家有時都會好攰，那就「唞下」，不要太辛苦，得閒要放放假。
演保安感新奇
Jason的吹水功力，除獲Yellow!野佬認同外，就連為《唞》拍攝MV的Locker亦領教到。Locker在MV中扮演大廈保安，講述他返工遇到各式各樣的住客，而一班野佬與Jason就扮演當中住客。這是Locker第一次飾演保安，所以對所有事物都感到十分新奇，由更亭陳設到巡樓過程，都令他感到十分新鮮，拍攝過程十分好玩。他更說：「今次MV入面有打鬥有感情線又有同Jason嘅文戲，感覺好似拍緊一套戲。」問到他與Jason交手的過程，他笑言對方的吹水功力令人讚嘆，Locker道：「喺MV入面Jason係一個好煩嘅租客，係咁不停講，我哋拍攝嗰陣雖然唔收音，但Jason可以每個Take都有唔同嘅內容可以講到出嚟，如果佢唔做歌手，可以去開棟篤笑。」一如Locker所說，Jason上至按摩下至養寵物，總之每拍一Take就講及新的內容，而且內容幽默又搞笑，搞到現場的工作人員也不禁爆笑。