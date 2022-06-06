陳柏宇唔抗拒父女檔 但指囡囡相當有個性

歌手陳柏宇(Jason)與黃妍昨晚(5日)為中環海濱的第二場藝術舞台ARTSTAGE擔任表演嘉賓，Jason太太符曉薇(Leanne)和囡囡Abigal(陳羿辰)齊齊捧場支持。Jason演唱時四處張望尋找囡囡的影蹤，見到她立即揮手打招呼，而Abigail亦有揮手回應，父女之間好有愛。

除衫露毛

當唱完第一首歌《有我》，陳柏宇笑言：「好喇，件衫就着過喇，有交代喇，熱呀大佬。」然後慢慢脫去外套，觀眾見狀大叫「除晒」，Jason聞言指自己身上的裇衫來頭不小，說畢更舉高雙臂露毛，他半笑說指：「我個胳肋底係咪冇乜毛，你哋唔羨慕得咁多。」Jason跟Rapper Novel Fergus合唱新歌《墜落》，全場氣氛高漲。至於療癒系的黃妍則唱了《Little people》、《兩個月亮》和《天光前》，不過她卻沒有唱樂迷最期待的新歌《世界以痛吻我而我歌唱》，只呼籲樂迷留意本周五歌曲推出。