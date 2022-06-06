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娛樂
2022-06-06 15:05:19

陳柏宇唔抗拒父女檔 但指囡囡相當有個性

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Jason演唱時經常尋找囡囡的影踪。 黃妍除了Busking首次對著海獻唱。

歌手陳柏宇(Jason)與黃妍昨晚(5)為中環海濱的第二場藝術舞台ARTSTAGE擔任表演嘉賓，Jason太太符曉薇(Leanne)和囡囡Abigal(陳羿辰)齊齊捧場支持。Jason演唱時四處張望尋找囡囡的影蹤，見到她立即揮手打招呼，而Abigail亦有揮手回應，父女之間好有愛。

Jason唱到脫去外套，舉高雙臂露出胳肋底毛。 Abigal在Jason受訪期間嚷著要找爸爸。

除衫露毛

當唱完第一首歌《有我》，陳柏宇笑言：「好喇，件衫就着過喇，有交代喇，熱呀大佬。」然後慢慢脫去外套，觀眾見狀大叫「除晒」，Jason聞言指自己身上的裇衫來頭不小，說畢更舉高雙臂露毛，他半笑說指：「我個胳肋底係咪冇乜毛，你哋唔羨慕得咁多。」Jason跟Rapper Novel Fergus合唱新歌《墜落》，全場氣氛高漲。至於療癒系的黃妍則唱了《Little people》、《兩個月亮》和《天光前》，不過她卻沒有唱樂迷最期待的新歌《世界以痛吻我而我歌唱》，只呼籲樂迷留意本周五歌曲推出。

Jason與 Novel Fergus合唱新歌《墜落》。 Jason與黃妍希望下次有機會合唱。

Jason抱著囡囡受訪

黃妍與陳柏宇在完騷後接受訪問，其間Abigail突然到訪後台，並嚷着要找爸爸，父愛滿瀉的陳柏宇，立時抱起囡囡一同繼續受訪，當問到日後可會父女檔演出？Jason坦言囡囡雖習慣面對鏡頭，但相當有個性：「佢會邀請我一齊唱歌，但係如果淨係叫佢一個唱，佢就會抗拒。」

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