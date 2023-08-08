陳柏宇多倫多開騷順道探親兼慶生 認老夜晚去玩唔飲酒

陳柏宇（Jason）日前在加拿大舉行一連兩場的《陳柏宇The Fight Goes On World Tour 2023》多倫多站，更順道放假與在彼邦的家人聚首一堂，共享天倫之樂。 Jason對上一次到加拿大開Show已是14年前的事，所以今次開Show門票一推出就已被秒殺，即使加場仍有不少樂迷向隅。得到樂迷的厚愛，Jason心情大靚也大派福利答謝Fans，特別在尾場時，除了一度除去外套大騷麒麟臂外，在Encore環節亦任由大家點唱。

Jason在演唱會期間，多次真情流露，其中在唱出寫給女兒Abi的《本能寺、時，就一度喊到未能唱下去。此外，他又分享了這次回多倫多的感受，道：「今次返嚟見返識咗廿幾年嘅朋友，回想返以前做嘅𢦀居嘢、低B嘢、無聊嘢，其實全部都係經驗，喺我哋朋友圈子中，冇人行差踏錯嘅，以前一齊玩，冇目標，一齊走堂嘅朋友，以前返嚟係見朋友玩，見朋友多過見屋企人，但今次返嚟，長期處於清醒狀態，同埋有家庭嘅狀態底下，所有嘢係開心啲嘅、溫馨啲，精神爽利啲。今年返嚟都有朋友問，夜晚出唔出嚟飲嘢，但我幾年冇飲過酒，老喇，近年都係11、2點就瞓，好乖好健康呢！」