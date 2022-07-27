陳柏宇夥拍王嘉儀開騷 盼結合兩極風格讓樂迷耳目一新

陳柏宇(Jason)近年先後跟Serrini、Novel Fergus、Kiri T等新晉音樂人合作，嘗試不同曲風，為樂迷帶來耳目一新的作品。Jason將於下月27日在九展Star Hall與獨立唱作歌手王嘉儀(Sophy)舉行《 我是現場》音樂會005 。Jason與Sophy的音樂風格各走兩極，首次合作開騷，兩人異口同聲表示，不僅為樂迷也為自己帶來新鮮感。

Jason與Sophy坦言僅屬點頭之交，Jason主要透過聽歌認識Sophy，「覺得佢係一個對自己音樂好有Style嘅女孩子。」至於Sophy對Jason的記憶點，是他奪得叱咤「我最喜愛的男歌手」獎，「他致謝辭叫大家投其他歌手，我就覺得呢個人好warm。」她又大讚，「Jason講嘢都用丹田，好勁！可想而知佢唱歌功力相當深厚，加上佢唱歌有講故事嘅感覺，相信到時我都會沉醉其中。」《我是現場》音樂會門票明天(28日)於FWD MAX優先發售，8月3日(三)上午10時起於快達票公開發售。