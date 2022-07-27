陳柏宇夥拍王嘉儀開騷 盼結合兩極風格讓樂迷耳目一新

陳柏宇(Jason)近年先後跟Serrini、Novel Fergus、Kiri T等新晉音樂人合作，嘗試不同曲風，為樂迷帶來耳目一新的作品。Jason將於下月27日在九展Star Hall與獨立唱作歌手王嘉儀(Sophy)舉行《 我是現場》音樂會005 。Jason與Sophy的音樂風格各走兩極，首次合作開騷，兩人異口同聲表示，不僅為樂迷也為自己帶來新鮮感。
Jason與Sophy坦言僅屬點頭之交，Jason主要透過聽歌認識Sophy，「覺得佢係一個對自己音樂好有Style嘅女孩子。」至於Sophy對Jason的記憶點，是他奪得叱咤「我最喜愛的男歌手」獎，「他致謝辭叫大家投其他歌手，我就覺得呢個人好warm。」她又大讚，「Jason講嘢都用丹田，好勁！可想而知佢唱歌功力相當深厚，加上佢唱歌有講故事嘅感覺，相信到時我都會沉醉其中。」《我是現場》音樂會門票明天(28日)於FWD MAX優先發售，8月3日(三)上午10時起於快達票公開發售。
盼令自家作品改頭換面
《我是現場》系列講求的是可一不可再的Live Moments，兩人預告將會為今次音樂會度身訂造不一樣的歌單，其中Jason最期待聽到自己的作品會滲入Sophy的風格，他說：「Sophy嘅音樂唔係香港常見嘅曲風，好想將Sophy嘅音樂元素擺喺自己身上。」Sophy亦聽到Jason的獨特性，也期待二人擦出不一樣的火花，她說：「Jason作為男歌手，佢嘅音域好濶，係應該可以唱到好高音嘅男星，我自己作為女歌手把聲有啲磁性，亦都算係唱到幾低音嘅女歌手，所以喺聲音上嘅碰撞應該可以好好玩，好期待同Jason唱合唱歌，同埋改編一啲歌曲。」
《我是現場》