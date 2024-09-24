陳柏宇怒轟夾公仔機舖呃錢 質問店家良心何在：當我係水魚

師奶上身

陳柏宇PO出黃埔一間公仔機舖照片，怒轟被當水魚：「呢間喺黃埔嘅夾公仔舖頭，嗰個夾直頭當我係水魚嘅。個夾未上到去個頂已經鬆手。咁我寧願你教鬆啲個夾，咁起碼我都仲覺得我有一線生機。大佬呀，你喺上面咁樣鬆手你有冇良心㗎？生勾勾咁呃咗我$25 …」唔少網民都留言分享過往夾公仔嘅個人經歷，表示香港大部分夾公仔店都係好難夾，仲建議陳柏宇可以去某些指定店舖夾或者有保底嘅夾公仔機就會容易少少，甚至有網民建議陳柏宇都係去返日本夾會好啲：「陳生，全港大部分嘅夾公仔機都係呃人㗎！哩間只係其中一間啊」、「呢間我都有夾過，係破財嘅地方」、「而家好多間都係咁….一夾就幫你彈走」、「出面愈開愈多呢啲夾公仔機呃人錢」、「連陳生都開名X，證明真係唔掂」、「夾公仔係智商稅」、「唔建議喺香港夾公仔」、「夾公仔一律建議日本」、「日本平靚正」等等，仲有網民覺得陳柏宇呢個Post實在太好笑，笑指陳柏宇師奶上身。