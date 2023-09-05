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娛樂
2023-09-05 12:51:21

陳柏宇拒絕大話冚大話 拍新歌MV認識鏡頭前後最真一面

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陳柏宇拒絕大話冚大話 拍新歌MV認識鏡頭前後最真一面

陳柏宇推出新歌《日常事故劇場》。

陳柏宇（Jason）剛推出新歌《日常事故劇場》，當Jason第一次聽到Demo時，有很特別的感覺，他說：「第一次聽感覺好迷幻，感覺就似深沉式嘅沉思狀態，對我嚟講就好似靈魂出竅一樣，令自己以第三身角度去睇自己嘅諗法，有種穿過七彩繽紛嘅時光隧道，畫面有啲似70年代萬花筒。」填詞人T-Rexx的想法，寫出了《日常事故劇場》的歌詞內容：「每個人每一日每一刻都要做好多大大小小的決定，從自己角度睇，當然覺得無問題做得啱，但事後換個角度睇，又或者離開主觀鏡，從旁觀者角度回望，有時可能會覺得自己行為荒謬。《日常事故劇場》就是想提提大家放鬆心靈，這樣判斷力或可以準確一點，不易被主觀情緒影響，觀點、想法自然更寬廣，更具啟發性。」

 

現在Jason不論工作或生活，都堅持有碗話碗有碟話碟。

現在Jason不論工作或生活，都堅持有碗話碗有碟話碟。

Jason過去就曾有過「小事故」，令他認定現在不再重蹈覆轍，Jason說：「以前試過中過招，所以而家唔會講大話，因為做得唔好或做錯嘢仲要講大話去『彌補』，係好荒謬嘅行為。」現在Jason不論工作或生活，都堅持有碗話碗有碟話碟，即使遇到要他修飾美化說話的時候，他都拒絕到底，立場堅定。

為了呈現歌曲主旨及Jason最真一面，今次《日常事故劇場》的MV，導演就以一人一故事劇場（Playback Theatre）的方式，讓Jason以第一身參與演出，在不同舞台呈現大眾眼中的陳柏宇，以及鏡頭背後、Fans認識的陳廣偉。MV中，更加入了FansJason 的留言、睇法，讓欣賞MV的同時，也讓大家從不同角度窺探、了解JasonMV又借用了占基利（Jim Carrey）電影《真人Show》（The Truman Show）中一些場面呼應部份歌詞，以起日常反思的作用。

《日常事故劇場》的MV借用了占基利電影《真人Show》一些場面呼應部份歌詞。 導演以一人一故事劇場的方式來拍攝《日常事故劇場》的MV。 陳柏宇推出全新單曲《日常事故劇場》。
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