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娛樂
2023-12-19 18:39:27

陳柏宇推出新專輯《in Rhythm》 邀300粉絲飯聚預祝聖誕

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陳柏宇安排300粉絲飯聚，一同預祝聖誕節。

陳柏宇安排300粉絲飯聚，一同預祝聖誕節。

陳柏宇（Jason）全新專輯《in Rhythm》今日面世，昨晚他特別與300位粉絲一同飯聚，舉行《陳伯冬至暨聖誕聯歡夜宴2023》，預祝聖誕來臨。席間Jason除了首度獻唱新歌讓樂迷先聽為快外， Jason也從家中挑選了精美禮品作大抽獎用，令樂迷滿載而歸。

昨晚的活動特別在一間懷舊舞廳舉行，一開始Jason便為樂迷唱出新碟《in Rhythm》內的歌曲，包括《一人傍晚藝術館》、《令人期待的下集預告》、《日常事故劇場》、《懷舊是一種品味》、《樓上裝修》、《中二寄生魂》，不過Jason唱第一首歌時，才發現自己忘記脫下牙套，他自爆已不是第一次，更表示：「之前試過因為戴咗牙套唱歌，口水太多，濁親口水。」結果要半路中途卸下束縛。

陳柏宇舉行《陳伯冬至暨聖誕聯歡夜宴2023》，並大唱新碟《in Rhythm》內的歌曲。 陳柏宇唱第一首歌時，才發現自己忘記脫下牙套。

除了大唱新歌，Jason亦準備了多份禮物進行大抽獎，不過這些禮物全都是由他從家中找來，其中有他與老婆Leanne的情侶太陽眼鏡，亦有二人在英國旅行時選購的手信，而最別出心裁的禮物，就是Jason找來今年年中在英國舉行Tour時的後台Pass，認真有錢也買不到。去到活動尾聲，Jason以主人家身份到每枱與粉絲大合照及敬酒，眾人當然爭取機會，合照之餘也Selfie一番，Jason當然來者不拒，結果他深陷於人海之中，最終要工作人員充滿伴郎伴娘團，帶「新郎哥」Jason衝出重圍，才能完成全場的大合照。

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陳柏宇跟300位粉絲一同飯聚，預祝聖誕來臨。 Jason以主人家身份跟每枱粉絲合照及敬酒。 Jason以主人家身份跟每枱粉絲合照及敬酒。
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