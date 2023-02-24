陳柏宇推新歌《一人傍晚藝術館》 透露暫緩工作迎接BB出世

陳柏宇（Jason）最新派台歌《一人傍晚藝術館》綜合他的隨性、率性製作而成，Jason將新歌形容為開心、活潑又Energetic（充滿活力）的一首作品，並說：「上年做咗啲黑暗啲又或者奮鬥啲歌，今年想輕鬆返啲，有返多啲變化。」而今次新歌MV，就找來在香港土生土長的少數族裔Caro當主角，由於在香港身分特殊，Caro一直只在美麗都大廈成長，每天在舊式大廈悠然自在遊走的她，自少喜愛跳舞及表演，但她亦希望留在大廈承傳茶檔的手藝。Caro就如茶檔的鴛鴦，與西方混合出屬於自己的一遍天空。MV中Caro穿梭大廈樓層輕鬆自在地起舞，這氛圍正好與〈一人傍晚藝術館〉如出一轍， Jason也輕鬆地在鏡頭前嘆著他最愛的「茶走」，演繹著歌曲，一副悠然自得的模樣。問到對少數族裔的看法，Jason表示：「少數族裔只係數字上嘅分別，我自己喺加拿大都係少數族裔。」