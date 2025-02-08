陳柏宇新年後首亮相 為全港首個夾公仔大賽任揭幕嘉賓

屯門市廣場及奧海城與本地共享科技互動娛樂平台GenZ舉辦全港首個夾公仔大賽，由即日起至3月6日，於以上兩商場設置50部夾公仔機及逾10萬隻人氣公仔及周邊產品，包括Chiikawa、Sanrio系列、迪士尼系列、LINE FRIENDS、Pokémon、Minions等多個大熱卡通IP角色。今日，陳柏宇（Jason）獲邀現身屯門市廣場為活動初賽揭開序幕，Jason新年後首度現身出席活動，一出場即時引得現場粉絲及圍觀市民歡呼，氣氛十分熱鬧！Jason率先大展身手參加夾公仔挑戰，大曬最強夾公仔技巧並成功夾走多隻可愛爆燈的人氣角色毛公仔，更揚言要把它們全部帶回家「進貢」給愛女！被問到有甚麼夾公仔心得跟一眾比賽選手分享，作為夾公仔愛好者的Jason即時一臉認真：「我自己私底下都好鐘意夾公仔，都有啲研究嘅！夾公仔除咗講技巧之外，最重要反而係個心態，每次失敗咗就要再調整戰術，慢慢就會上手。同埋我覺得今日場內夾公仔機啲夾都調較得好好，絕對唔係嗰啲好鬆、冇力嘅夾，相對上會容易處理，咁樣已經成功咗一半啦！同埋今次夾公仔大賽，參加者限時內可獲無限代幣瘋狂任夾，對夾公仔迷嚟講絕對過癮！」Jason更呼籲各大夾公仔高手一定要前來挑戰「夾公仔王」殊榮並贏走豐富禮品，還不忘與合共超過300隻毛公仔的巨型打卡牆擺出可愛甫士拍照留念，場面十分溫馨又搞笑！