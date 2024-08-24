陳柏宇新歌邀sica合唱 變身「陳伯」帶兩個寶貝女拍MV

陳柏宇(Jason)繼上次與 Yellow!野佬合唱《唞》後，今次找來sica何洛瑤合唱新歌《可靠我》，MV亦有兩位可愛女兒陳羿辰(Abi)及陳星晴(Audrey)粉墨登場參與演出，兩位小寶貝都十分黐Jason，拍攝現場上演了一幕爭寵的戲份。 歌曲帶出人與人之間雙向、互相依靠的關係，當有人向你求助，很容易看到自己被需要的一刻，但其實你我都是互相依靠的夥伴。Jason新歌《可靠我》唱出了不限年齡、輩份的互相依靠關係，只要彼此有連繫，就能成為引領對方前路的一束光，人生也會漸趨美好。作詞人陳詠謙將這份信念轉化成文字，變成歌詞：「親口講過你可依靠我 成為靠你變好的這個我」、「人怎麼知道身邊一個可不可靠 等一束光」，藉由Jason的歌聲宣揚開去。Jason對於歌曲這份信念感受很深，面對兩個仍然年幼的女兒，向來有承擔的他，也感受到她們對自己的重要性：「佢哋成長過程中需要我嘅照顧同教導，但同樣地我嘅生活都需要佢哋，因為佢哋係我嘅生存目標、工作動力，彼此嘅關係係雙向。」

這次《可靠我》找來sica的參與，為歌曲起畫龍點睛的作用。監製Edward Chan以近年流行的雙旋律並行創作模式，讓sica以甜美高八度與Jason合唱，除了切合歌曲主題，更象徵在平行世界中的另一角落引起了共鳴，強化歌詞的深意。對於今次的合作，sica表示：「好難以置信，我收到消息時都問工作人員：『我喎！？Jason 喎！？陳伯喎！？』點解會係我呢？實在好榮幸，我本身都好鍾意Jason嘅歌，聽咗好多年，而家有一首歌有我個名出現，係為我嘅家族爭光。」在錄音室灌錄《可靠我》時，sica對於歌詞也感到共鳴，她解釋道：「錄音嘅時候，我會諗起我隻枕邊貓，佢一定要瞓喺我隔離或我頭上邊先肯瞓覺，我亦先可以瞓得著，好多歌詞內容都呼應到佢嘅貓生。」

Abi再次參與MV演出

至於歌曲MV，導演特別讓Jason這位爸爸在短短的幾分鐘內，經歷與女兒成長期間的大小事情。女兒Abi及Audrey亦參與了今次的演出，Abi是自《後排慶功宴》後再次參演Jason的MV。Jason與Abi在茶餐廳內一起吃早餐，整個過程就如平時早上開IG直播一樣，不過Jason大讚Abi道：「Abi 今日（拍攝當日）食嘢係明顯正經同快好多，因為佢知係要拍佢食嘢，但佢做得好好，超越咗我幻想佢會出現嘅怕醜、唔想做、唔肯做、尷尷尬尬嘅佢，今日係超乎我想像地完成佢嘅部份，仲比平時食得多嘢。」至於年紀較小的Audrey亦不怕生保，在鏡頭前真情流露，與Jason溫馨互動，可愛至極。鏡頭外，Abi與Audrey都十分黐 Jason，不時要牽着及攬着Jason的手或腿。有時 Jason只照顧其中一個的時候，另一個就會纏着他不放，結果在現場就不斷上演爭寵事件，不過 Jason都十分細心，輪流氹兩個女兒開心，甚至左右手分開抱兩個女兒遊走整間茶餐廳，所以女兒也沒有任何投訴，Jason的臂力更是令人大開眼界！

笑談女兒奉子成婚看法

在MV的故事設定上，Jason經過特技化妝化身成為年老的「陳伯」，幻想自己老年後面對女兒的情景。問到Jason對於女兒將來的狂想，可有想過她們將來是屬於文靜或是好動類型，他坦言：「兩個可能性我都有幻想過，但唔一定係三歲定八十，因為唔單只係將來會經歷嘅嘢，仲有佢哋天生應對事情嘅轉變模式，所以我完全估計唔到將來Abi同Audrey大個會點，但以佢哋而家嘅性格去睇，佢哋都係偏向 outgoing（外向）。」MV入面有一幕是女兒說自己要奉子成婚，問到Jason如果發生在自己身上會有何反應，Jason搞笑道：「睇下佢幾多歲，如果三十歲奉子成婚，我會話『好呀！』；如果四十歲我會鬆一口氣『終於都嚟喇！』；如果十五歲同我講奉子成婚，就梗係唔同啦成個反應！」說到未成年要奉子成婚時，看見 Jason作狀起腳，就知道他對於女兒有多着緊。