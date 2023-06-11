陳柏宇新歌《令人期待的下集預告》與陌生人交談 大搞盲約體驗

陳柏宇近日推出了新歌《令人期待的下集預告》，這首歌一反常態，先有MV畫面後才有歌與詞，而這首歌更將Jason愛與陌生人交談的有趣個性作為切入點，這令歌曲彷彿成為了他的貼身寫照。

Jason 在去年於日本拍攝The First Take的演出期間，製作團隊同時亦想在當地為他的MV取景拍攝，本來一切都準備就緒，可惜天氣不似預計，東京街頭下起滂沱大雨，所以團隊只在當地拍攝了一些計劃以外的鏡頭。回港後團隊就想，不如將這些在日本街頭拍得的淒美而富有想像空間的畫面，交給監製Edward Chan，再任由他天馬行空去創作歌曲吧！結果成就了《令人期待的下集預告》的誕生。