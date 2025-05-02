陳柏宇新歌《漂流木》以演唱會首唱版本為靈感 MV以航拍機玩靈魂視角

《漂流木》由溫翰文作曲、T-Rexx填詞，以窩心旋律唱出於殘酷世間中與命中注定那人一同漂流面對種種的溫暖情感。早於今年2月，Jason在演唱會已率先首唱《漂流木》，他透露演唱會時作品其實還未完成歌曲的錄音：「當時決定做埋個演唱會先決定點樣去埋尾。」於是在演唱會後，Jason與製作團隊才重返錄音室，並由演唱會版本出發，對新歌的演繹、編曲進行微調，Jason說：「所以其實而家呢個版本係受到演唱會版本影響！」今次作品以失去及展望為主軸，將人比喻成於海中漂流的殘破木塊，問到詞人T-Rexx創作靈感時，T-Rexx表示是受到旋律與編曲啟發。他解釋：「個旋律有一種宏大、廣闊嘅感覺，所以會有個海嘅世界觀。」亦因旋律中滲出的遼闊感，T-Rexx在描寫於海中孤單漂流、不斷被海浪拍打的碎木同時，亦遞進地為其帶來另一塊漂流木，藉以寫出兩塊木塊經歷失去後攜手於困難中，一同展望將來的宏大理想。

Jason對於今次與T-Rexx的合作亦不禁大讚。Jason表示由於今次《漂流木》創作過程中，團隊因應著歌的主題、歌詞的看法、與Jason間的關係、演繹時的要求等元素需要T-Rexx更改歌詞，而T-Rexx每次都能就此完成且為團隊提供選擇。至於歌曲的主題與比喻，Jason認為是能道出不少人的心聲。Jason指尤其是歌中那於大海漂流、看不見前路時，慶幸身邊有人一同前行的感覺，相信定能引發樂迷共鳴。

《漂流木》的MV邀來Kenji Wong擔任創作總監，MV中由一位老婆婆作為主角，描繪其於老伴懷中離世後，以靈魂方式回去對她人生富有意義的地方及回望家人最後一面的情景。為營造出這種靈魂的視覺，拍攝團隊出動航拍機拍攝。Jason在一旁觀賞MV拍攝時亦對於團隊以VR式航拍拍出幽靈的POV感到驚奇，亦認為這能令觀眾更易代入於鬼魂的視覺當中。Kenji解釋是希望以航拍機於空中的角度，為觀眾製造出靈魂在空氣中自由漂浮的感覺，並以這段視覺旅程，能夠更加引發共鳴，讓大家思考浮世中愛與陪伴的真正意義。