陳柏宇新歌MV參考電影《1984》 出動裝甲車特技人飛簷走壁

當面對世界突變，習以為常的生活與信仰突然被無常侵蝕，形成了極差的局面時，很多人或會覺得窮途末路，無法走出困局，《墜落》鼓勵樂迷放膽迎接那突變。歌曲MV延續新歌創作概念，參考電影《1984》 的故事內容，講述活於監控為先的虛構世界裡，數名互不相識的年青人們，聯手逃避系統追捕，以傳承殘留的歷史。年青人們最終逃避不了監控系統，選擇面對眼前的「Big Brother(老大)」。

特技人藝高人膽大 Jason淆底

為了營造緊張的追捕過程，MV團隊特地請來4名特技人，分別飾演學生、上班族及一般青年男女，他們為了保護手中的一本書冊飛簷走壁，在大廈與大廈之間的天台來回穿梭，製作團隊亦出動全港唯一一部裝甲車，以及競賽級航拍機拍攝。Jason驚嘆特技人們藝高人膽大，在5、6呎的高處跳上跳落，「佢哋其中兩位係全港最年輕嘅女特技人，我望住佢哋跳嚟跳去已經超級淆底，所以好佩服佢！」MV拍攝期間，曾發生小插曲，航拍機在拍攝首天因訊號中斷而墜機，跌落到隔離大廈的冷氣機位，工作人員要特地走到隔離大廈單位取回航拍機。目睹事發經過的Jason笑言：「其實第二日航拍機又再次墜機，都幾黑仔，但完完全全演繹咗首歌嘅歌詞，又夾返首歌嘅歌名〈墜落〉，幫手做埋宣傳，幾好！」