陳柏宇新歌MV找梁仲恆演輪椅籃球員 幻想女兒離世探索如何走出《命盡頭》困境

陳柏宇(Jason)繼《墜落》後再以新歌《命盡頭》為樂迷注入正能量，歌曲以「地獄論」談及很多人面對困境時會鑽牛角尖。Jason，曾認真思考有甚麼會令自己活著猶如墮進地獄？他不諱言若女兒離世，極可能會劈酒消愁，向來非常理智的他表示：「要俾自己合理時間去哀悼，夠了就要重回正軌，重新上路。」MV找來梁仲恆與香港輪椅籃球隊拍攝，鼓勵大家以行動去對抗宿命，才能找到出口。

幻想劈酒哀悼女兒去世 Jason認為，人生有很多困境，很容易以為自己墮進深淵地獄，他以失戀作例子，自爆過往亦曾放大傷痛，「以前常覺得自己的問是最大問題，但如果抽身睇自己問題，會發現大把人日日都經歷緊呢啲問題，企後一步去睇成個情況，反而會感恩。」他指出，如果真的覺得自己無法走出來，那才是地獄，他不諱言重難日日竹「例如我死咗個女，嗰個就係我地獄，但我好理智，我幻想會俾自己沉淪個零月，嗰個月可能會劈酒，但最終會接受到。冇人可以行過嚟同你講：『你唔好咁啦！』冇人可以咁做，只能夠靠你自己行返出嚟。你要俾自己合理時間去哀悼，夠了就要重回正軌，重新上路。」