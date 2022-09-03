陳柏宇新歌MV找梁仲恆演輪椅籃球員 幻想女兒離世探索如何走出《命盡頭》困境

陳柏宇(Jason)繼《墜落》後再以新歌《命盡頭》為樂迷注入正能量，歌曲以「地獄論」談及很多人面對困境時會鑽牛角尖。Jason，曾認真思考有甚麼會令自己活著猶如墮進地獄？他不諱言若女兒離世，極可能會劈酒消愁，向來非常理智的他表示：「要俾自己合理時間去哀悼，夠了就要重回正軌，重新上路。」MV找來梁仲恆與香港輪椅籃球隊拍攝，鼓勵大家以行動去對抗宿命，才能找到出口。
幻想劈酒哀悼女兒去世
Jason認為，人生有很多困境，很容易以為自己墮進深淵地獄，他以失戀作例子，自爆過往亦曾放大傷痛，「以前常覺得自己的問是最大問題，但如果抽身睇自己問題，會發現大把人日日都經歷緊呢啲問題，企後一步去睇成個情況，反而會感恩。」他指出，如果真的覺得自己無法走出來，那才是地獄，他不諱言重難日日竹「例如我死咗個女，嗰個就係我地獄，但我好理智，我幻想會俾自己沉淪個零月，嗰個月可能會劈酒，但最終會接受到。冇人可以行過嚟同你講：『你唔好咁啦！』冇人可以咁做，只能夠靠你自己行返出嚟。你要俾自己合理時間去哀悼，夠了就要重回正軌，重新上路。」
浮誇演繹死過翻生故事
由於《命盡頭》的主題很嚴肅，為讓樂迷較易消化，歌曲MV延續《對得起自己》及《有我》裡家庭成員的故事，找來梁仲恆與香港傷殘青年協會傷青輪椅及協同中學男子籃球隊參演。講述本身是籃球員的梁仲恆因意外而要坐輪椅，在絕望盡處因籃球重燃昔日鬥志，藉著帶出傷殘運動員的驚人鬥志，只要相信人類意志，面對無可挽回，也要懷著正念堅強地繼續走下去，最終可把命運改寫。雖然Jason在MV裡未有出鏡，但鬼主意多多的他Jason，自編自導自演輕鬆短片，他以浮誇的演技扮死，繼而演繹死後如何不放棄，最終找到即出路，死過翻生，以貼地手法展示歌曲的深層意義。