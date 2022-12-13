陳柏宇明年2月開騷 由粉絲投票選必唱歌曲

陳柏宇(Jason)日前宣布將於明年2月在亞洲博覽館開騷，促成今次演出，全因他與音樂監製Edward Chan在閒談間問及管弦樂用於流行樂的情況，而在一次機緣巧合下，Edward看到了一隊很有潛質的本地管弦樂團的演出，於是忽發奇想，將這隊樂團與Jason結合，應該會有很意想不到的火花。
Swing曲風反轉經典歌
不過這種合作模式在過去很常見，Edward於是構思到猶如分子料理的一次音樂創作，將每一種樂器群組打散及重組，變成歌曲的不同食材，以炮製出有別於傳統的一次演出。今次Jason將聯同超過40人的大樂團，組成「陳柏宇feat.九龍搖擺俱樂部」這個期間限定組合，將Jason的歌曲重新編曲、演繹，以Swing這種曲風作為演出的大前題，為樂迷帶來耳目一新的感覺，同時也讓Jason來一次音樂上的叛逆。
海報設計配合叛逆個性
Jason說：「 Swing總予人反叛、奀皮嘅感覺，會跳出音樂既定嘅框框，今次好想借用呢種曲風表達我嘅個性，唔係淨係聽人講，會有自己嘅思考，希望打破傳統嘅一啲諗法。」創作總監Kenji Wong亦看到Jason這種叛逆個性，特別將這種特點放在海報設計上，當大家覺得海報上要有大大個Jason的樣子放上去作為賣點的時候，卻偏偏有大大隻的文字踩在Jason的臉上。
除此之外，海報主題字體用上由字體設計師陳濬人演繹當代「北魏真書體」，並以Swing的搖擺感，配以香港舊有傳統招牌的中英對照排版樣式，懷著舊有價值從新出發的設計概念。這樣有趣的海報設計，也正好與今次演唱會形成同出一轍的創作意念。
歌迷選出歌單
另外，Jason深深知道不少樂迷都有自家心水歌單，為了滿足大家，首次讓樂迷參與投選， 於網上設立「你投我唱」公眾投票， 最高票數歌曲更會成為演唱會必唱歌單。截止目前為止三強位置分別是《逸後》、《車匙》及《拖》，而25強歌單現已於陳柏宇於Facebook及Instagram的官方專頁中公布，第二輪投票亦於今日展開。