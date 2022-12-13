陳柏宇明年2月開騷 由粉絲投票選必唱歌曲

陳柏宇(Jason)日前宣布將於明年2月在亞洲博覽館開騷，促成今次演出，全因他與音樂監製Edward Chan在閒談間問及管弦樂用於流行樂的情況，而在一次機緣巧合下，Edward看到了一隊很有潛質的本地管弦樂團的演出，於是忽發奇想，將這隊樂團與Jason結合，應該會有很意想不到的火花。

Swing 曲風反轉經典歌

不過這種合作模式在過去很常見，Edward於是構思到猶如分子料理的一次音樂創作，將每一種樂器群組打散及重組，變成歌曲的不同食材，以炮製出有別於傳統的一次演出。今次Jason將聯同超過40人的大樂團，組成「陳柏宇feat.九龍搖擺俱樂部」這個期間限定組合，將Jason的歌曲重新編曲、演繹，以Swing這種曲風作為演出的大前題，為樂迷帶來耳目一新的感覺，同時也讓Jason來一次音樂上的叛逆。