陳柏宇曼徹斯特Chill住唱 重遇忠粉送上擁抱答謝支持

現正身處英國的陳柏宇（Jason），於昨晚在曼徹斯特舉行了《陳柏宇 The Fight Goes On World Tour 2023》英國站的首場演出，全場爆滿。首度在英國開騷，Jason以輕鬆心情唱出23首新舊作品，而重遇在香港經常見面的忠實歌迷，Jason也份外感動，更送上擁抱答謝樂迷。

順道遊覽玩樂

Jason巡唱首站於英國曼徹斯特及倫敦舉行，日前一到埗後，Jason先到當地遊覽玩樂，除了到訪London Bridge、Borough Market等熱門旅遊點外，亦品嚐了當地美食，然後才全心投入綵排，不過Jason今次開Show，未有如過去般緊張，他說：「一直都好期待喺英國開Show，我哋喺倫敦綵排兩日後先再落曼徹斯特，有一種好Chill嘅感覺，冇咗之前喺香港開Show嗰種緊張，輕鬆啲。」昨晚一開場，Jason唱出《對得起自己》後，現場氣氛即被炒熱，Fans的叫囂聲不斷，Jason唱罷亦道：「呢度好好Feel，因為大家距離好近，突然有少少緊張，本來話唔講嘢，但一緊張又想講，我唔係好有Showmanship（表演技巧）⋯⋯」此時有Fans大叫他「靚仔」，Jason即笑言：「多謝，但靚仔唔係Showmanship，係天生！（指住自己面容）呢個唔使努力㗎！」此話一出，氹得台下觀眾笑聲不斷。