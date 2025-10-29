陳柏宇染金頭髮鋪路爭奪男金 率領黃妍林奕匡唱校園騷

回應近日洪嘉豪「陳 Sir 」稱呼

近日染上一頭金髮的Jason被力臻問到：「係咪我話你係我心目中嘅男金，你就染埋金髮？」Jason 稱：「無錯！」力臻亦指向觀眾：「陳柏宇係我哋心目中嘅男金！」全場隨即歡呼聲四起。Jason除了獻唱新歌《不愛無壞》，更透露即將推出新作，呼籲樂迷拭目以待：「首歌兩個字，第一個字係『一』，第二個字係有個『二』喺入面。」

Jason 更將舊作《車匙》拿來開玩笑：「呢首歌有機會老過在場某啲學生。」他走到台下一邊唱一邊與學生擊掌。Jason 亦有留意近日洪嘉豪以「陳Sir」稱呼他的報導，Jason 稱：「我通常叫佢『洪仔』！」