娛樂
2025-10-29 13:00:00

陳柏宇染金頭髮鋪路爭奪男金 率領黃妍林奕匡唱校園騷

陳柏宇前晚率領黃妍、林奕匡、PER SE、力臻、Michael C、KING 吳崇銘、 Idol Girls「偶像女生一期生」及IdG Bubbles於中大演出。

陳柏宇（Jason）前晚（1027日）率領黃妍（Cath）、林奕匡（Phil）、PER SE、力臻、Michael CKING 吳崇銘、 Idol Girls「偶像女生一期生」及上月正式成團的 IdG Bubbles，於香港中文大學聯合書院舉行尾站演出，五場School Tour圓滿落幕。

 

近日Jason染上一頭金髮。

回應近日洪嘉豪「陳Sir」稱呼

近日染上一頭金髮的Jason被力臻問到：「係咪我話你係我心目中嘅男金，你就染埋金髮？」Jason 稱：「無錯！」力臻亦指向觀眾：「陳柏宇係我哋心目中嘅男金！」全場隨即歡呼聲四起。Jason除了獻唱新歌《不愛無壞》，更透露即將推出新作，呼籲樂迷拭目以待：「首歌兩個字，第一個字係『一』，第二個字係有個『二』喺入面。」

Jason 更將舊作《車匙》拿來開玩笑：「呢首歌有機會老過在場某啲學生。」他走到台下一邊唱一邊與學生擊掌。Jason 亦有留意近日洪嘉豪以「陳Sir」稱呼他的報導，Jason 稱：「我通常叫佢『洪仔』！」

 

Cath冒著微雨獻唱新歌《其實我不是那麼的純情》。

黃妍再度招風喚雨

現場時不時下起驟雨，曾被網民指出：「黃妍做親宣傳活動一定會落雨」的「雨神」 Cath 笑說：「好驚呀，點解我出嚟又落雨，我係無辜㗎！」Cath 冒著微雨獻唱新歌《其實我 不是那麼的純情》，更走到台下被同學重重包圍下合唱《天光前》，氣氛熱烈，PER SE 亦首次現場演繹最新出爐的歌曲《未存在的我們》，Phil《高山低谷》前奏一起，全場觀眾隨即尖叫高呼，舉機拍攝；Michael C 亦趕及於尾站回歸，與力臻於 School Tour 首次合體「米臻」，唱出《做好戀愛的覺悟》，而 Idol Girls IdG Bubbles 的連環快歌熱舞，亦令台下學生熱血沸騰。

PERSE首次現場演繹最新出爐的歌曲《未存在的我們》

The Hertz以「莊友」身份客串登場

今年 Sony Music 亦大搞新意思，每站 School Tour 邀請不同歌手以「莊友」身份擔任嘉賓。例如早前於浸會大學及城市大學兩站就有 JACE 陳凱詠；而 Beanies 於樹仁大學則聯乘 Sony Music 歌手合唱。尾站中文大學邀請到 The Hertz 及蘇詠淳（Vincy）加入，The Hertz 於理工大學首站時與 Michael C 合唱《泡泡》，用「Band Sound」震懾全場；這次夥拍力臻演繹《千世書》，帶來全新感覺。

力臻及Vincy早前於日本「THE FIRST TAKE」亮相的歌手分別將「THE FIRST TAKE」演繹的作品《288285》及《Sora》帶來中大，展現實力。

IdG Bubbles 連環快歌熱舞，亦令台下學生熱血沸騰。 The Hertz 於理工大學首站時與 Michael C 合唱《泡泡》，用「Band Sound」震懾全場

