陳柏宇染金頭髮鋪路爭奪男金 率領黃妍林奕匡唱校園騷

陳柏宇（Jason）前晚（10月27日）率領黃妍（Cath）、林奕匡（Phil）、PER SE、力臻、Michael C、KING 吳崇銘、 Idol Girls「偶像女生一期生」及上月正式成團的 IdG Bubbles，於香港中文大學聯合書院舉行尾站演出，五場School Tour圓滿落幕。
回應近日洪嘉豪「陳Sir」稱呼
近日染上一頭金髮的Jason被力臻問到：「係咪我話你係我心目中嘅男金，你就染埋金髮？」Jason 稱：「無錯！」力臻亦指向觀眾：「陳柏宇係我哋心目中嘅男金！」全場隨即歡呼聲四起。Jason除了獻唱新歌《不愛無壞》，更透露即將推出新作，呼籲樂迷拭目以待：「首歌兩個字，第一個字係『一』，第二個字係有個『二』喺入面。」
Jason 更將舊作《車匙》拿來開玩笑：「呢首歌有機會老過在場某啲學生。」他走到台下一邊唱一邊與學生擊掌。Jason 亦有留意近日洪嘉豪以「陳Sir」稱呼他的報導，Jason 稱：「我通常叫佢『洪仔』！」
黃妍再度招風喚雨
現場時不時下起驟雨，曾被網民指出：「黃妍做親宣傳活動一定會落雨」的「雨神」 Cath 笑說：「好驚呀，點解我出嚟又落雨，我係無辜㗎！」Cath 冒著微雨獻唱新歌《其實我 不是那麼的純情》，更走到台下被同學重重包圍下合唱《天光前》，氣氛熱烈，PER SE 亦首次現場演繹最新出爐的歌曲《未存在的我們》，Phil《高山低谷》前奏一起，全場觀眾隨即尖叫高呼，舉機拍攝；Michael C 亦趕及於尾站回歸，與力臻於 School Tour 首次合體「米臻」，唱出《做好戀愛的覺悟》，而 Idol Girls 及 IdG Bubbles 的連環快歌熱舞，亦令台下學生熱血沸騰。
The Hertz以「莊友」身份客串登場
今年 Sony Music 亦大搞新意思，每站 School Tour 邀請不同歌手以「莊友」身份擔任嘉賓。例如早前於浸會大學及城市大學兩站就有 JACE 陳凱詠；而 Beanies 於樹仁大學則聯乘 Sony Music 歌手合唱。尾站中文大學邀請到 The Hertz 及蘇詠淳（Vincy）加入，The Hertz 於理工大學首站時與 Michael C 合唱《泡泡》，用「Band Sound」震懾全場；這次夥拍力臻演繹《千世書》，帶來全新感覺。
力臻及Vincy早前於日本「THE FIRST TAKE」亮相的歌手分別將「THE FIRST TAKE」演繹的作品《2882點85》及《Sora》帶來中大，展現實力。