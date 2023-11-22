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娛樂
2023-11-22 18:53:34

陳柏宇每日同囡囡Abi食早餐 為未來炮製珍貴回憶

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陳柏宇近日推出新歌《懷舊是一種品味》。

陳柏宇近日推出新歌《懷舊是一種品味》。

陳柏宇Jason最近推出新歌《懷舊是一種品味》，透過歌詞及MV，以兩個不同角度分享懷舊背後的真正含義，Jason亦透露，自己現在每日與囡囡Abi食早餐，就是為了待她長大成人後，能擁有一個珍貴的回憶，成為了Abi可以回想的懷舊小事。

《懷舊是一種品味》這個歌名聽起來好像是近年「古老當時興」的潮興說法或態度，但作為Jason新歌歌名，其實是另一種含義，Jason解釋道：「歌曲想講某一種念舊情懷，令到大家想保留一啲舊嘅嘢，因為懷舊，令人諗返一啲開心嘅回憶，又或者係唔想忘記嘅一啲重要嘅人或事。」歌曲塑造的是一個舊年代，但歌曲MV講的卻是當下這一刻，以兩個不同的切入點講懷舊，Jason續道：「歌詞講嘅係一個老伯伯，佢嘅伴侶已經走咗，老伯伯仍保留住一啲舊嘅物件，或對舊街景份外珍惜，因為呢啲嘢記載住佢最開心嘅時刻，當中可能有一種慘，但歌曲當中都有一啲輕鬆同埋幽默喺裏。至於MV就係講點樣製造一啲回憶俾而家呢一代，或者下一代嘅小朋友，等佢大個回想以前開心時刻。」

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Jason現在每日與囡囡Abi食早餐，待她長大成人後成為一個珍貴回憶。

Jason現在每日與囡囡Abi食早餐，待她長大成人後成為一個珍貴回憶。

Jason坦言自己既不懷舊，亦不是一個趕潮流的人，但他就像MV女主角梁雍婷，與小朋友Landry一同製作風帆の船，共同製造回憶，給下一代留下懷舊的種子。Jason說：「我偏向現在呢一刻比較多，好少諗起以前嘅嘢，或者好盼望將來嘅嘢，都幾活在當下。我去判斷做唔做一件事，係睇佢啱唔啱我去做，而唔係睇佢新與舊，舊事物可能對我有特別意義，至於新嘢，就可能純粹想有個新體驗，去製造回憶，用一啲Quality Time，同小朋友一齊參與一啲活動。」Jason舉了一個例子，就是他與囡囡Abi正在製造一些回憶，他說：「其中一樣我好貫徹做嘅嘢，就係由疫情開始，Abi只有歲幾嘅時候開始，日日同佢喺屋企食早餐，我希望久而久之會變成一種傳統，呢樣嘢幾好，因為當小朋友大個，忙嘅時候，一齊食早餐嘅機會就會愈嚟愈少，我好希望呢個會變成屋企裏面嘅一種傳統。」

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陳柏宇透過《懷舊是一種品味》歌詞及MV，以兩個不同角度分享懷舊背後的真正含義。 陳柏宇透過《懷舊是一種品味》歌詞及MV，以兩個不同角度分享懷舊背後的真正含義。 梁雍婷擔任《懷舊是一種品味》MV女主角。 Jason表示現在每天都會跟囡囡Abi一同食早餐。
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