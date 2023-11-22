陳柏宇每日同囡囡Abi食早餐 為未來炮製珍貴回憶

陳柏宇Jason最近推出新歌《懷舊是一種品味》，透過歌詞及MV，以兩個不同角度分享懷舊背後的真正含義，Jason亦透露，自己現在每日與囡囡Abi食早餐，就是為了待她長大成人後，能擁有一個珍貴的回憶，成為了Abi可以回想的懷舊小事。

《懷舊是一種品味》這個歌名聽起來好像是近年「古老當時興」的潮興說法或態度，但作為Jason新歌歌名，其實是另一種含義，Jason解釋道：「歌曲想講某一種念舊情懷，令到大家想保留一啲舊嘅嘢，因為懷舊，令人諗返一啲開心嘅回憶，又或者係唔想忘記嘅一啲重要嘅人或事。」歌曲塑造的是一個舊年代，但歌曲MV講的卻是當下這一刻，以兩個不同的切入點講懷舊，Jason續道：「歌詞講嘅係一個老伯伯，佢嘅伴侶已經走咗，老伯伯仍保留住一啲舊嘅物件，或對舊街景份外珍惜，因為呢啲嘢記載住佢最開心嘅時刻，當中可能有一種慘，但歌曲當中都有一啲輕鬆同埋幽默喺裏。至於MV就係講點樣製造一啲回憶俾而家呢一代，或者下一代嘅小朋友，等佢大個回想以前開心時刻。」