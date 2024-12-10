陳柏宇湊女直播被認錯做洪卓立 途人堅持合照無say no

藝人被途人嗌錯名的情況屢見不鮮，許志安被認錯做杜德偉是最經典的一個例子。日前陳柏宇就被人認錯做洪卓立，並要求合照。儘管陳柏宇向對方表明自己不是洪卓立之後，該名途人仍堅持要求合照，及後對方如夢初醒，認到眼前人是陳柏字，而這名途人的妻子亦上網向陳柏宇表示丈夫因為飲醉酒而擺烏龍。

你係咪洪卓立？

陳柏宇日前與兩女到茶餐廳並開直播跟網民傾偈，其間有途人上前要求合照，影片傳來一把人聲說︰「你係咪洪卓立？」陳柏宇說︰「我唔係洪卓立！」對方再說︰「可唔可以同你影張相？」陳柏宇再說︰「但我唔係洪卓立喎！對方仍然堅持要跟他合照，陳柏宇說︰「可以！」

之後傳來他向對方說︰「加油！加油！你得㗎！」似乎對方正在努力喚醒記憶，對方隨即大叫出「陳柏宇！陳柏宇！」終於被估中真名的陳柏宇亦笑晒說︰「yeah！哈哈哈哈！」對方也立即跟他道歉說︰「Sorry！認錯！」而該名男子離開時，細女跟對方講拜拜。