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娛樂
2025-02-17 11:50:39

陳柏宇演唱會2025｜再唱《你瞞我瞞》靚聲回歸 咀爆細女多謝老婆：俾我開心做自己

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陳柏宇尾場演唱會，繼續吊威吔降落。

陳柏宇尾場演唱會，繼續吊威吔降落。

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陳柏宇(Jason)昨晚(16)於灣仔會展舉行《陳柏宇 LIFE IS LIVE 演唱會 2025》尾場。頭場帶病上陣的Jason狀態回勇，唱出經典歌《你瞞我瞞》時更重現靚聲演繹，這令他笑逐顏開，全晚表現風騷又佻皮，數度encore，向來是絕世暖爸兼愛妻號的Jason，公開與老婆符曉薇(Leanne)打情罵俏，當走到台下與粉絲零距離接觸時，更是在粉絲群中眾裡尋「她」，親吻Audrey 細女，閃爆全場。

陳柏宇《陳柏宇 LIFE IS LIVE 演唱會 2025》尾場狀態回勇。 陳柏宇《陳柏宇 LIFE IS LIVE 演唱會 2025》尾場病情好轉，狀態回勇，與粉絲互動起hyper。 陳柏宇《陳柏宇 LIFE IS LIVE 演唱會 2025》尾場，繼續載歌載舞。 陳柏宇《陳柏宇 LIFE IS LIVE 演唱會 2025》尾場，靚聲再現，，唱《你瞞我瞞》假音唱出水準。

狀態回勇 成功覆灼

前晚Jason因聲帶腫漲唱不到假音，昨晚Jason在演繹《你瞞我瞞》之前向粉絲報告病況，「琴()日處於一個非常低沉嘅狀態，今()日好返好多。琴()日嚟過嘅朋友你哋欣賞到前所未有嘅《你瞞我瞞》嘅版本，今()晚，我哋再挑戰多次，如果唔得，我哋以後都唔會再唱，過去咗喇，呢個以前嘅風光。」昨晚Jason的《你瞞我瞞》靚聲再現，假音唱出水準，粉絲欣喜瘋狂歡呼。

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陳柏宇《陳柏宇 LIFE IS LIVE 演唱會 2025》尾場，病情好轉，靚聲再現。 陳柏宇《陳柏宇 LIFE IS LIVE 演唱會 2025》尾場，病情好轉，靚聲再現。 陳柏宇《陳柏宇 LIFE IS LIVE 演唱會 2025》尾場，數度encore並走到台下與fans近距離接觸。 Jason演繹《可靠我》時，更特地走近台前，與合唱此曲的座上客何洛瑤sica互動一番

與Sica台上台下互動

重拾靚聲的Jason表現風騷，唱出《認真如初》時向台下的太太Leanne和細女Audrey送飛吻，更與Leanne公開打情罵俏：「結婚後，老婆唔單只俾到我無限嘅愛，仲可以令到我變成一個更有耐性嘅人，除此之外，為咗佢，我更加有搵錢嘅動力；不過，除咗呢啲嘢之外，我老婆其實好體諒我，依然俾我開開心心做我自己，多謝你。」Jason愈唱愈有hyper，當演繹《可靠我》時，更特地走近台前，與合唱此曲的座上客何洛瑤sica互動一番；而預先錄音與Jason合唱《有我》的Leanne，更與Audrey在座位上起舞唱和，三口子台上台下的互動，溫馨甜蜜。

陳柏宇細女Audrey走勻全場，將會展變遊樂場。 Jason走到台下與粉絲握手，而Leanne抱著Audrey走近台前。 Jason走到台下與粉絲握手，即時衝上前親吻Audrey ，閃爆全場。 預先錄音加入合唱《有我》的Leanne，更與Audrey在座位上起舞唱和，三口子台上台下的互動，亦令大家看到陳氏一家的溫馨甜蜜。 左起：陳柏宇媽媽、太太符曉薇（Leanne）、女兒Audrey齊齊捧場。 陳柏宇細女Audrey聽到爸爸的歌聲，興奮地周圍走。

細女Audrey滿場飛勁搶鏡

演唱會的尾段，Jason歌聲已回復九成的水準，唱band sound作品《對得起自己》、《逆流大叔》、《有天》及《最後晚餐》亦游刃有餘，氣氛高漲，粉絲們都站起來，Audrey聽到爸爸的歌聲，更是雀躍地滿場飛，時而起舞，時而拿起碎紙與紙帶自high，十分搶鏡，引來粉絲拍片。當Jason二度encore，接連唱《原諒我怕黑》、《黑馬王子》及《閱後即焚》時，走到台下與粉絲握手，Leanne抱著Audrey走近台前，Jason仍在漆黑中找到太太與細女，即時衝上前親吻Audrey ，閃爆全場。

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