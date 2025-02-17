陳柏宇演唱會2025｜再唱《你瞞我瞞》靚聲回歸 咀爆細女多謝老婆：俾我開心做自己

陳柏宇(Jason)昨晚(16日)於灣仔會展舉行《陳柏宇 LIFE IS LIVE 演唱會 2025》尾場。頭場帶病上陣的Jason，狀態回勇，唱出經典歌《你瞞我瞞》時更重現靚聲演繹，這令他笑逐顏開，全晚表現風騷又佻皮，數度encore，向來是絕世暖爸兼愛妻號的Jason，公開與老婆符曉薇(Leanne)打情罵俏，當走到台下與粉絲零距離接觸時，更是在粉絲群中眾裡尋「她」，親吻Audrey 細女，閃爆全場。

狀態回勇 成功覆灼 前晚Jason因聲帶腫漲唱不到假音，昨晚Jason在演繹《你瞞我瞞》之前向粉絲報告病況，「琴(前)日處於一個非常低沉嘅狀態，今(前)日好返好多。琴(前)日嚟過嘅朋友你哋欣賞到前所未有嘅《你瞞我瞞》嘅版本，今(昨)晚，我哋再挑戰多次，如果唔得，我哋以後都唔會再唱，過去咗喇，呢個以前嘅風光。」昨晚Jason的《你瞞我瞞》靚聲再現，假音唱出水準，粉絲欣喜瘋狂歡呼。

與Sica台上台下互動 重拾靚聲的Jason表現風騷，唱出《認真如初》時向台下的太太Leanne和細女Audrey送飛吻，更與Leanne公開打情罵俏：「結婚後，老婆唔單只俾到我無限嘅愛，仲可以令到我變成一個更有耐性嘅人，除此之外，為咗佢，我更加有搵錢嘅動力；不過，除咗呢啲嘢之外，我老婆其實好體諒我，依然俾我開開心心做我自己，多謝你。」Jason愈唱愈有hyper，當演繹《可靠我》時，更特地走近台前，與合唱此曲的座上客何洛瑤sica互動一番；而預先錄音與Jason合唱《有我》的Leanne，更與Audrey在座位上起舞唱和，三口子台上台下的互動，溫馨甜蜜。

細女 Audrey滿場飛勁搶鏡 演唱會的尾段，Jason歌聲已回復九成的水準，唱band sound作品《對得起自己》、《逆流大叔》、《有天》及《最後晚餐》亦游刃有餘，氣氛高漲，粉絲們都站起來，Audrey聽到爸爸的歌聲，更是雀躍地滿場飛，時而起舞，時而拿起碎紙與紙帶自high，十分搶鏡，引來粉絲拍片。當Jason二度encore，接連唱《原諒我怕黑》、《黑馬王子》及《閱後即焚》時，走到台下與粉絲握手，Leanne抱著Audrey走近台前，Jason仍在漆黑中找到太太與細女，即時衝上前親吻Audrey ，閃爆全場。