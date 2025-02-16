陳柏宇演唱會2025｜聲帶腫脹照開騷 帶病上陣仍吊威吔落力跳唱(有片)

陳柏宇(Jason)一連兩日的《陳柏宇 LIFE IS LIVE 演唱會 2025》，昨晚(15日)起於灣仔會展開鑼，Jason因細菌感染帶病上陣演出，但他仍傾盡全力使盡渾身解數，連場歌舞之餘，更在演唱會期間吊威吔登場， 更唱出首度曝光仍未推出的新歌《漂流木》。老婆符曉薇(Leanne)則帶同一對愛女Abigail (Abi) 與Audre支持，而Jason和Leanne的媽媽、家傭、林奕匡、黃妍、per se和力臻都有捧場。

功力深厚 只影響假音 相隔 2 年再開騷，Jason希望可以用歌曲、故事去分享他生命上每一個角色，甫開場他率先唱出《令人期待的下集預告》和《路人乙》，道出他本來是陪朋友試音的配角，結果無心插柳成為歌手。唱罷兩首作品，Jason輕柔的聲線道出帶病上陣，「如果我成晚講嘢都係咁嘅聲，你哋唔好太緊張，因為我其實早兩日病咗，而家功力有返少少深厚，所以仲唱到歌。當然要成為一個好嘅歌手，就係要唱出觀眾想要聽嘅歌，可以觸動到大家心底裡嘅歌曲。」 接著，Jason一口氣唱出《逸後》《車匙》《關於後悔》和《你瞞我瞞》等慘情作品，自嘲已由當年的鄰家男孩，變成今日的鄰家阿伯，因細菌感染致聲帶腫漲的Jason，當唱到《你瞞我瞞》假音部份時獲得全場大合唱拍和，場面溫馨，陳伯不失搞笑本色：「雖然聲帶腫咗，但係唔係好影響到真音，淨係影響到假音啫。」

解鎖一家四口「合唱」 Jason亦分享與符曉薇Leanne的一段恩愛情路，以《請跟我走》《認真如初》及《霸氣情歌》道出作為人夫的深情。不過說到底，他還是一個大細路，第三部份的《Mr. Adult》、《中二寄生魂》等展現真性情，當唱到《魔法戰隊》時，更吊威吔化身戰隊其中一員，接著又跳住唱《樓上裝修》、《Cheat Day》和《最後一個收費亭》，盡顯童心未泯。 向來絕世好爸的Jason，兩個囡囡Abigail (Abi) 與Audrey當然佔重要地位，他以《無限大》、《天光前》、《可靠我》表達對家庭的承擔，當唱《有我》時，Leanne與Abi及Audrey以預先錄音的形式，達成「一家四口」美滿合唱的畫面。

首唱新歌 《 漂流木 》 演唱會第五部分則是Jason唱出《對得起自己》、《逆流之歌》、《有天》及《最後晚餐》，表達面對未來挑戰的態度，隨後播出他常到訪的茶餐廳老闆訪問片段，客觀地讓台下觀眾認識到Jason完全沒偶包的一面。最後，Jason送上《金草莓》以及尚未推出的新歌《漂流木》，並以歌手的身份答謝在他身旁的每一人，而當唱出《沒有你我甚麼都不是》時，看到台下一片燈海，也被感動得湧動不已。在encore環節，Jason接連唱出《尊嚴》、《別來無恙》和《I Miss You》等多首經典作品，為演唱會頭場作結。