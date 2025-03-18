陳柏宇率同門演繹七首情歌近千人圍觀 新歌歌名源自周潤發名曲《大丈夫日記》

SONY MUSIC特別舉辦「A.N.L.S. 情歌音樂派對」，旗下歌手陳柏宇、黃妍、葉巧琳、力臻、Michael C、KING及布志綸齊齊現身朗豪坊。

情歌企劃《Always Need Love Songs》(A.N.L.S.)，由一眾SONY MUSIC歌手以歌聲譜寫屬於大家的每個愛情章節，為愛情故事配上專屬背景音樂。 「愛情顧問」在場當值 早前 SONY MUSIC 將《A.N.L.S.》實體化，一連十日於朗豪坊舉行特別企劃「A.N.L.S. 愛情事務所」，為大家譜寫愛情章節，解答愛情疑難，吸引了數千人到訪，於「情歌打卡鏡」拍照、抽「愛情運勢籤文」扭蛋、貼上照片作配對、放閃、告白及大玩「愛情錦囊一番賞」，連日來粉絲於「一番賞」都覓得不少心頭好，有歌手親手寫的愛情語錄、簽名即影即有及度身訂造的愛情建議影片等。 本月16日適逢活動最後一日，SONY MUSIC特別舉辦「A.N.L.S. 情歌音樂派對」，旗下一眾歌手Jason陳柏宇、Cath黃妍、Mischa葉巧琳、力臻Lagchun、Michael C、KING吳崇銘及Alan布志綸再臨「愛情事務所」當值，化身愛情顧問，首次將《A.N.L.S.》七首情歌現場演繹，吸引近千人觀賞，逼爆朗豪坊。

Wyman： 構思 源自發 哥 「A.N.L.S. 情歌音樂派對」打頭陣有Mischa帶來的《沉船啟示錄》，唱出暗戀者經歷「沉船」階段的心聲，更有 KING驚喜登場伴舞及ad-lib；及後有Alan與KING二人聯手合唱《你知否我是誰》，大談單戀及「做兵」之苦，唱出單戀者無條件付出去獲得自我滿足的內心世界；隨後有Cath、力臻及Michael C的「三角戀曲」：三人合唱的第一章《難道要問感情語錄》，為這段互相了解中的三角關係展開序幕，唱畢Cath問力臻及Michael C：「你兩個係咪了解完啦？」力臻笑言：「係呀！了解完就誕生咗個『悲劇女主』啦！」第二章《悲劇女主》由Cath獨唱，成為《A.N.L.S.》系列中的慘情歌，替一眾失戀者道出心酸。代表著熱戀期的最終章《你是我的專屬配對》，由力臻及Michael C化身CP合唱，為「三角戀曲」故事寫下圓滿句號，二人於現場更不斷「放閃」，引得一眾粉絲尖叫。緊接著有Jason，以《愛要親自遞給你》為單身中的人打氣及鼓勵，最後Jason聯同Michael C將新鮮出爐的《「大丈夫」日記》獻給天下間的情侶及夫婦，以這首甜蜜情歌為《A.N.L.S.》系列作結。

《A.N.L.S.》系列最後一首歌《「大丈夫」日記》，剛於3月14日的白色情人節聯同《A.N.L.S.》EP於各大音樂平台上架。此曲作為《A.N.L.S.》的最終章，以Jason這位模範丈夫、父親、愛情經驗豐富的過來人，向由Michael C代表的一眾愛情新鮮人演繹愛侶相處之道，概括整個情歌系列。填詞人Wyman黃偉文解釋，原曲demo已有「Daijōbu」這一字，認為它跟旋律十分配合，於是便直接將其保留。他更分享歌名構思源自周潤發於1988年推出的電影同名主題曲《大丈夫日記》，Wyman補充：「呢首歌想講談戀愛有好多堅持，真愛需要經歷好多劫難同大大小小嘅問題，得閒其實可以關心問吓另一半一句：『大丈夫？』就已經好足夠。」 JB 驚喜現身 MV 《「大丈夫」日記》MV中，Jason及Michael C分別飾演禮品店的老闆及員工，更有JB驚喜現身擔演顧客。被問到為何會出現於MV，JB稱：「之前我個樣喺《A.N.L.S.》project 第一首歌《沉船啟示錄》MV入面嘅海報出現過，今次嚟到最後一首歌，想做返一個首尾呼應！」Michael C接著問：「咁你呢份禮物係咪就係送畀《沉船啟示錄》入面嘅對象？」JB沒有透露答案，留下伏筆讓一眾樂迷自行參透。MV結尾更有「彩蛋」，原本劇情講述Jason於店外送別JB後便結束，Jason忽發奇想即興加插一幕與Michael C忘了收JB的錢的對話，令人哭笑不得。 《Always Need Love Songs》EP收錄共七首情歌作品，現已於各大音樂平台上架。