陳柏宇率近百粉絲遊走旺角街頭拉票 無緣晉身五強：盡咗力就得

陳柏宇（Jason）時隔6年再度晉身叱咤樂壇「我最喜愛的男歌手」十強。昨晚（20日）適逢投票截止前夕，Jason 率領近百粉絲於旺角街頭拉票，場面聲勢浩大。可是，商台今天（21日）公布「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」最後5強，截至今日中午12時，「我最喜愛的男歌手」最後5強分別為MC張天賦、林家謙、姜濤、張敬軒及盧瀚霆。

昨晚拉票隊伍沿途高喊「陳柏宇」，讓出道以來從未「落街」拉票的Jason略感害羞，笑言：「少尷，真係有啲尷，所以想行快啲！」鬼馬的他沿路不停與途人揮手打招呼，還拿起咪高峰唱歌：「呢個環境好適合唱呢首歌。」隨即唱出電影《古惑仔3》主題曲《戰無不勝》。