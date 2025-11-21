熱門搜尋:
娛樂
2025-11-21 21:30:23

陳柏宇率近百粉絲遊走旺角街頭拉票 無緣晉身五強：盡咗力就得

陳柏宇昨晚率近百粉絲遊走旺角街頭拉票。

陳柏宇（Jason）時隔6年再度晉身叱咤樂壇「我最喜愛的男歌手」十強。昨晚（20日）適逢投票截止前夕，Jason 率領近百粉絲於旺角街頭拉票，場面聲勢浩大。可是，商台今天（21日）公布「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」最後5強，截至今日中午12時，「我最喜愛的男歌手」最後5強分別為MC張天賦、林家謙、姜濤、張敬軒及盧瀚霆。

昨晚拉票隊伍沿途高喊「陳柏宇」，讓出道以來從未「落街」拉票的Jason略感害羞，笑言：「少尷，真係有啲尷，所以想行快啲！」鬼馬的他沿路不停與途人揮手打招呼，還拿起咪高峰唱歌：「呢個環境好適合唱呢首歌。」隨即唱出電影《古惑仔3》主題曲《戰無不勝》。

陳柏宇與粉絲自拍，更即席請粉絲點唱。

巧遇MC人形紙牌

途中更「巧遇」MC張天賦的人形紙牌及其拉票團隊，Jason趁機遞咪對著「MC」笑問：「你都支持陳柏宇？」引來全場大笑。有MC 粉絲請Jason投MC一票，Jason大方地回應：「有五個位㗎嘛，投陳柏宇一票，又投MC一票！」活動尾聲，Jason即席邀請粉絲點唱，並獻唱出今年派台作品《我所看見的未來》，全場粉絲齊聲合唱，Jason更唱至眼泛淚光。雖然最終無緣晉身5強 ，但Jason豁然表示：「盡咗力就得，無論結果係點，我都會包場同大家睇返場戲。」相信 Jason的樂迷亦會繼續欣賞他這份熱誠及真摯，一直支持他的音樂路。

昨晚拉票隊伍沿途高喊「陳柏宇」，搞到Jason略感少尷。 陳柏宇時隔六年再度晉身叱咤樂壇「我最喜愛的男歌手」十強 陳柏宇時隔六年再度晉身叱咤樂壇「我最喜愛的男歌手」十強

