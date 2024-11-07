陳柏宇盼唱到60 開騷就是Get a life

Jason曲風較節奏感及輕快，內容亦貼地，問他現在的歌是否最「係」陳柏宇風格，他說未係最「係」，但適合自己。

剛與日本歌姬milet合唱新歌《Cheat Day》的陳柏宇(Jason)，由「陳仔」唱到變「陳伯」，仍肯嘗試新歌路挑戰neo-soul曲風，又在個人YouTube頻道製作新節目《陳伯挑你機》。滿腹經論的Jason，直言人生就像場直播，他從未想過NG重來，因此最新的澳門演唱會，就以「LIFE IS LIVE」來定名，用最真實的人生來感動樂迷。文：Jeff 圖：鍾式明

由 陳廣偉變陳柏宇

Jason在樂壇除了靚聲與好歌，就是他的「講經」能力在圈中同樣數一數二。入行18年的他，直指人生第一個轉捩點，就是從加拿大回港簽約SONY，由陳廣偉變陳柏宇，但他稱真正令自己身份醒覺，一定是認識太太符曉薇(Leanne)，「婚前曾一度消失於樂壇，直到與 Leanne 結婚，才出現另一種身份。自從《你瞞我瞞》後，到《霸氣情歌》前那段時間，幾乎沒有熱門歌曲。其實這段期間的音樂作品，很多樂迷都可能記不清楚，甚至連我自己也無法回憶起來。」

Jason不禁反思，這段時間究竟做了些甚麼，「或許在尋找自己的音樂風格，或是思考未來方向。與其說是消失，不如說是自我沉澱。每位藝術家都有低谷期，這段時光給我重新思考和規劃。」

孤家寡人到老公爸爸

到了女兒Abi出世，當爸爸的責任大了，但Jason反而獲得更豐富靈感，為他吸納更闊fans層：「真的說不清楚原因，可能因為我一直與樂迷分享我和Abi的互動。Abi也的確啟發了我的歌曲內容，在創作時，我常常會想到她的未來，這讓我更加投入，想要寫出能夠陪伴她成長的音樂。」

問他將來的陳柏宇及陳廣偉會怎樣，Jason說：「我也不太確定，但如果可以的話，我希望能唱到60歲。以我目前的開支來看，恐怕不會有退休的可能。希望自己的收入能更加穩定，這樣就不用特別擔心未來生活。而且我也不介意繼續這份工作，因為音樂對我來說是生活的一部分，能夠在舞台上與大家分享我的歌，讓我無比快樂。」