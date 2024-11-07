陳柏宇盼唱到60 開騷就是Get a life

剛與日本歌姬milet合唱新歌《Cheat Day》的陳柏宇(Jason)，由「陳仔」唱到變「陳伯」，仍肯嘗試新歌路挑戰neo-soul曲風，又在個人YouTube頻道製作新節目《陳伯挑你機》。滿腹經論的Jason，直言人生就像場直播，他從未想過NG重來，因此最新的澳門演唱會，就以「LIFE IS LIVE」來定名，用最真實的人生來感動樂迷。文：Jeff 圖：鍾式明
由陳廣偉變陳柏宇
Jason在樂壇除了靚聲與好歌，就是他的「講經」能力在圈中同樣數一數二。入行18年的他，直指人生第一個轉捩點，就是從加拿大回港簽約SONY，由陳廣偉變陳柏宇，但他稱真正令自己身份醒覺，一定是認識太太符曉薇(Leanne)，「婚前曾一度消失於樂壇，直到與 Leanne 結婚，才出現另一種身份。自從《你瞞我瞞》後，到《霸氣情歌》前那段時間，幾乎沒有熱門歌曲。其實這段期間的音樂作品，很多樂迷都可能記不清楚，甚至連我自己也無法回憶起來。」
Jason不禁反思，這段時間究竟做了些甚麼，「或許在尋找自己的音樂風格，或是思考未來方向。與其說是消失，不如說是自我沉澱。每位藝術家都有低谷期，這段時光給我重新思考和規劃。」
孤家寡人到老公爸爸
到了女兒Abi出世，當爸爸的責任大了，但Jason反而獲得更豐富靈感，為他吸納更闊fans層：「真的說不清楚原因，可能因為我一直與樂迷分享我和Abi的互動。Abi也的確啟發了我的歌曲內容，在創作時，我常常會想到她的未來，這讓我更加投入，想要寫出能夠陪伴她成長的音樂。」
問他將來的陳柏宇及陳廣偉會怎樣，Jason說：「我也不太確定，但如果可以的話，我希望能唱到60歲。以我目前的開支來看，恐怕不會有退休的可能。希望自己的收入能更加穩定，這樣就不用特別擔心未來生活。而且我也不介意繼續這份工作，因為音樂對我來說是生活的一部分，能夠在舞台上與大家分享我的歌，讓我無比快樂。」
以歌紀錄生命
回到人生這個主題，Jason指他的歌就是分享生命，如奠定他歌唱事業的《你瞞我瞞》、首選最愛是結婚主曲題《認真如初》，還有作給大囡Abi的《本能寺》，「《你瞞我瞞》是我事業上重要轉捩點。沒有這首歌，我可能不會有今天的成就，甚至可能不在這一行業。」
談到新歌《Cheat Day》與milet合作，Jason特別飛到日本與對方在同一錄音室內灌錄歌曲，更與監製Edward Chan一起教milet廣東話歌詞，「在認識之前，我對milet完全沒有了解，合作後才發現她是一個非常有趣的人，個性也很nice。我們之間有很多話題聊，特別是我們同樣來自加拿大，因此很有共鳴，她總能帶來新鮮的觀點和創意。」《Cheat Day》由黃偉文填廣東話詞、林寶填英文歌詞，講在每日資訊量爆炸情況下，如何活出自己的思想空間。中、英文版本分別以身體、心靈探討同一課題，貫徹Jason以歌紀錄生命的風格。
從未想過NG重來 人生就如LIVE SHOW
2022年舉行《Fight For》及去年的《九龍搖擺俱樂部》後，Jason今年底再舉辦《LIFE IS LIVE》，他選擇以「生命」作為全新個唱的主題，「我歌唱事業已有一段時間，加上年齡增長，近幾年在觀眾眼中，除了歌手身份，爸爸的角色也非常突出。我喜歡分享一些人生道理，因此我決定把演唱會命名為『Life is live』。這名字不僅反映我的生活哲學，也寓意著生活就是一場『直播』，沒有NG的機會。」
Jason強調生命每刻從未有過NG想法，但現實從來不會那麼順遂，「我從未有過NG重來的想法，這關乎個人態度問題。不過如不嘗試過NG，怎能獲得經驗值和成長呢？這就是所謂character development。如果一切順利，那麼想要變得強大就會非常困難。」Jason直言有時不太懂得表達自己，但是填詞人可以為他代勞，「很多事情發生了就是發生了，我不太會去描述那些感受。你從來沒聽過我抱怨甚麼，因為我不是那種人，沒有甚麼好抱怨。」
已到不惑之年，Jason笑言唯一想好些，就是在歌藝上突破，所以他再去上堂學唱歌：「小時候常覺得自己唱功無敵，並不是說特別厲害，而是覺得能應付得來。然而，當我開始學習唱歌時，才發現原來差距真的很大。過程中，常常會陷入兩難境地：舊的唱法用不上，新的方法又未掌握。剛開始學習時，面對這樣的挑戰，真的會感到很大的打擊。」Jason稱做cantopop歌手不容易，但他多年仍然堅持以廣東歌為主，「國語歌、英文歌其實很棒，只是這樣我就得開始學習國語了。」
Stylist：Sam Cheung @exactly.the.sam
化妝：One Tung @onetung
髮型：Alex So @alexso_theattic
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場地：Prisma Coffee