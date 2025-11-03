陳柏宇笑談叱咤男歌手三甲心水人選 翻唱陳奕迅舊作無懼比較

陳柏宇(Jason)昨日(2日)以愛心大使兼舊生身份，與謝安琪(Kay)出席灣仔囍帖街舉行的聖基道兒童院90周年活動，Jason在活動上分享，於1986至1990年間曾入住聖基道兒童院4年，他坦言記憶深刻，群體生活感覺尤其強烈，「嗰時係一條村，很多獨立屋，每間屋有幾間房，每間房有3至4張碌架床，16個人一齊住，我住那間叫『節制家』。」

訓練女兒自理好苦惱

雖然沒家人陪伴，他強調生活仍感幸福，自認是乖孩子，「反而學多嘢，自理能力好高，6歲已識炒菜煮飯和洗衫等。反而我個女仲慘，太多人幫佢，冇乜自理能力，唔係最好嘅教育方式，應該俾多啲責任佢，(因為唔忍心？)係唔抵得佢搞到好亂，例如洗完頭仍然有番梘，以為自己搞掂。」問到是否不忍心時，他笑言，「係唔抵得，你佢搞可能搞20分鐘，但只放手俾佢哋做，要狠心，唔執嘢就要丟走，唔好俾佢覺得無後果，即使佢喊都唔理。」不過他坦言成效未見顯著。

開心歌曲傳唱度提高

提到早前在電台節目中受訪，表明目標是叱咤男歌手金獎，Jason認為定了目標很不錯，驅使他改變宣傳和曝光心態，多了與不同藝人拍短片、玩小遊戲宣傳新歌，他認為效果不錯，「今年歌曲成績好咗，傳唱度又高咗，早幾年大家未必知道我有新歌，今年剛剛派的《不愛無壞》，很多人話我好聽，唔係再問我點解唔出新歌，同我講舊歌好聽。」他強調重視家庭，但亦會全情投入製作和宣傳新歌。問到心目中的男金人選時，Jason笑言，「我大概知播放率，至於金獎人選，留俾自己先，銀獎銅獎就俾佢哋爭下，(邊兩個可爭下？)Jay Fung年年都係佢，好悶啊，仲有MC(張天賦)、安仔(陳健安)啦。」他透露將於11月中派多一首新歌，是抒情作品。