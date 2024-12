2025 開騷

提到《LIFE IS HARD》,Jason指新專輯以此為題,目的是引導樂迷思考對生活的看法,以另一角度觀察及感受世界;至於專輯亦特意聯乘日本人氣唱作女歌手milet合唱《Out of the Loop》,希望令樂迷在每日資訊量爆炸的情況下,活出一個自己的思想空間。 除此之外,他更宣布明年2月於香港會議展覽中心舉行《陳柏宇「LIFE IS LIVE」演唱會 2025》,消息令一眾都粉絲相當驚喜。活動後,Jason特意走到近粉絲與他們拍照留念,相當親民。