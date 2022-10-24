陳柏宇花兩年時間製新碟 囡囡Abi為專輯題字

陳柏宇以兩年時間製作的全新專輯《The Fight Goes On》，透過6首不同風格的作品，用歌聲與樂迷分享面對瞬息萬變時代的心理與心態，而為了突出專輯的主題，今次更由囡囡Abigail（Abi）為專輯題字！

去年Jason在紅館舉行演唱會時，特別以「Fight For」作為演唱會的主題，以本身的經歷，再加上社會環境與大氣候的發展而製定了歌單，讓觀眾感同身受每個段落的情緒起伏，而《對得起自己》除了成為演唱會的點題之作外，也是《The Fight Goes On》的開端，將「Fight For」的理念延伸。