陳柏宇被封樂壇隱世歌手 再掀「男金」討論直言：大紅大紫就要有犧牲

現年42歲的陳柏宇(Jason)為今年第五首派台歌《不愛無壞》首次參與監製工作，並接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。入行19年的Jason曾兩度登上紅館，先後三次於叱咤頒獎禮摘下男歌手銀獎(2016、2017及2019)，以及一次我最喜愛男歌手(2017)。Jason曾揚言從不想大紅大紫，惟樂迷一直替他不值，2016年先於網上推他成「樂壇隱世歌手」；今年臨近頒獎禮，網上又再掀「關於陳柏宇與男金的距離」討論。 2017年與太太符曉薇(Leanne)結婚，育有七歲及兩歲愛女的Jason於節目中除了大談成為父親的轉變外，亦分享他對獎項成績與不渴望大紅大紫的心態，他說：「大紅大紫就要有犧牲，在我人生當中，最在乎唔係事業，事業只係第三位。」

定下 向男金出發目標 年初開會展騷前，陳柏宇曾公開定下2025年「向男金出發」之目標，外間以為向來佛系的他終重拾鬥心，今天陳柏宇說：「點解當日咁講？只想畀個目標自己，睇吓自己工作心態會點，邊有話一定攞到？」入行19年來，Jason承認也有過緊張頒獎禮的階段，並稱：「入行頭嗰六、七年，對攞唔攞到獎感受會重啲，之後慢慢放低。因為明白件事唔係自己可以控制，知道每年我嘅成績，唔係單純我每年畀左幾多心機落去做音樂就可以決定。假設我每年付出一樣，某啲年份成績好啲，某啲年份無咁好，就唔係單止我點去做嗰件事，係有好多外來因素，既然件事Majority嚟自外來因素，唔輪到我可以控制，就唔去過份思考。」對於「樂壇隱世歌手」，事隔多年再有網民討論「關於陳柏宇與男金的距離」，他說：「我無留意，音樂係好Objective，每個人聽都有唔同感覺，無話我花咗幾多心機喺音樂，就應該攞乜嘢獎，要明白遊戲唔係咁玩。」