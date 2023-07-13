陳柏宇被老婆爆湊B成狂無懼「沾屎」 8月飛加國開騷全家同行

陳柏宇(Jason)和老婆符曉薇(Leanne)今日(13日)夫妻檔出席活動搵真銀，3月才誕下幼女Audrey的Leanne符曉薇極速收身，不過她自言仍未回復懷孕前的體形，每日勤力做運動。問到細女出世後有否偏心時，兩人異口同聲表示沒有， Leanne反而會放較多些時間在大女Abi身上，而細女則由工人姐姐照顧，不過Abi仍然為多了新成員呷醋，有時不准她抱妹妹。談到兩夫妻如何分工湊B時，她就大爆Jason湊B成狂，在換片時即使被細女的糞便弄污衣服也不肯更換。

女兒Abi為Jason招覽小粉絲

今日Abi亦有出席活動，不過她因害羞不肯與父母合照。兩夫妻大爆她在臨放暑假前一日，拿著Jason爸爸的相片回校派街坊，令不少家長笑問可否換演唱會飛，早前拍完節目《返學啦老豆》的Jason得戚表示，5至6歲的小fans的數量大增。

Jason 將於8月發往加拿大舉行巡迴個唱的多倫多站，屆時四口子和Leanne的家人，一行8人齊齊行飛往加國，順道為Jason慶祝本月20日的40歲生日，對於踏入「40不惑」之年，他表示對年紀沒有太大感覺：「自己心態無改變，又唔覺得個樣和身體老化，可能天生麗質，個樣唔老，冇人會估我40歲。」