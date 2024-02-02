陳柏宇赴台灣為新歌《中二寄生魂》拍MV 尋找100歲不老騎士

收錄於陳柏宇(Jason)最新專輯《in Rhythm》的全新派台作品《中二寄生魂》，昨日已有MV上架。被網民譽為「道理王」的陳柏宇繼續藉由音樂「講經」，新歌《中二寄生魂》延續《懷舊是一種品味》關於夢想的描述，無論任何年齡也有追逐夢想的可能，帶着「中二」的傻勁，即使活到100歲，其實也可以很中⼆病，依然可以做自己享受的事，繼續去追求不切合現實的夢想。 節奏感強烈的輕快曲式，正好為樂迷抹去寒意，激活內心的熱情，繼續向夢想邁步。為了配合新作的主題，Jason與團隊特別到台灣拍攝MV，由三位台灣老人擔任男主角，原本各自為生活打拼的他們，聽到《中二寄生魂》後，頓時燃燒追夢的動力，相約騎上機車踏上環島之旅，以最熱愛的方式享受人生。

看上去，老人騎機車環島遊是個很瘋狂的挑戰，然而MV故事的原型大有來頭，就是於2012年10月、創下3000萬台幣全台灣最佳紀錄片票房紀錄的《不老騎士——歐兜邁環台日記》。現年100歲的郭深森爺爺就是一位不老騎士，更在MV末段穿上年輕風格的衣服，騎着機車，準備展開他的第五次環島之旅。難得邀請到100歲的不老騎士，Jason不忘與郭爺爺互動一番，問對方是次參與MV的感想，郭爺爺說：「開心，每天騎機車遊山玩水一心情很開朗，所以活到100歲，老人家可以騎機車就很開心。」Jason又請教他如何以台語讀出自己的名字及新歌歌名，場面搞笑又溫馨。