陳柏宇重提要B唔要狗傳聞 寵物交託好友好過被另一隻咬死 (有片)

陳柏宇(Jason)在其個人頻道上載「香港拯救貓狗協會」做貓義工的短片，片中有義工分享與流浪貓狗的故事。Jason提到香港有好多人因為驚貓貓會影響BB健康而棄養，他說︰「我自己唔覺得生小朋友要棄養貓，唔知係咪有個案假設貓的存在會令小朋友健康有問題，但屋企有貓或狗喺生小朋友嘅時候，會影響小朋友健康呢個概念好似得香港人先有。」

Jason跟協會的工作人員提到，家中的貓狗沒有爭地位的煩惱，唯一出現過的問題╴是早幾年家中兩隻愛犬經常打架。他說︰「我印象中當時有一個爭議，我兩隻狗打架打得好犀利，我喺訪問當中講過，可能要將兩隻狗分開住，跟住我就俾人話『有冇搞錯呀？棄養！』我都未棄，我都要諗㗎，係咪先？呢啲係最壞打算。好喇，我唔棄喇，盡我能力唔俾佢哋打架，然後有一隻被打死咗，咁係咪一個好好嘅結果呢？我認為唔係。」他又指這個話題引來很大爭議性，但認為大家應該要想辦法解決問題，甚麼時候都要同理心。

兩隻愛犬搬進新屋打架

Jason與太太原本育有兩隻愛貓和兩隻狗，當年兩頭愛犬搬進新居之後不知何故經常打架，更因為受傷而頻頻看獸醫，加上太太又剛懷孕，眼見情況愈來愈混亂，Jason坦言最壞打算便是將其中一頭愛犬送到朋友的家。

當時Jason的言論一出，引來大家批評，指他「要B唔要狗」，太太Leanne其後亦有出文解釋，強調不擔心狗狗會傷害BB，兩夫婦尋求不同方法去解決問題，包括搵狗隻訓練員，坦言試盡所有方法之後，若仍然避免不到兩隻愛犬打架，最壞打算只能交給朋友暫時照顧。