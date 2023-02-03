陳柏宇開騷 老婆符曉薇點唱《路人乙》：信佢低音會唱得更好(有片)

陳柏宇(Jason)早前應日本音樂道「The First Take」邀請，先後一Take錄唱《你瞞我瞞》和《有我》，唱功毋庸置疑。Jason向來樂於挑戰新嘗試，他將於明晚(4日)於亞洲博覽會舉行「陳柏宇feat. 九龍搖擺俱樂部」演唱會，有別於前年紅館的「Fight For__」演唱會，Jason今次與不同音樂人合作，以輕鬆調子為香港人打氣。

幼女命名 Audrey Jason與Leanne一直想為家庭再添成員，但Leanne曾兩度流產，去年宣布再次懷孕，預產期是3月，並已決定幼女命名為Audrey，Jason笑言，「沒特別原因，就是鍾意。」問到4歲半的Abigail(Abi)做好心理準備迎接妹妹嗎？Leanne表示，「Abi很喜歡小朋友和BB，她已準備好BB出世後，要協助換尿片和餵奶。」對開show在即的Jason而言，最關注是如何讓腹大便便的太太帶同女兒，安坐觀眾席舒適睇騷，他笑言，「所以要搵梳化贊助，最好是按摩椅。」Leanne略顯擔心：「孕婦好似唔可以按摩。」Jason竟抵死回應：「你可以不用這功能, 它也可以是普通梳化！」Leanne聽兩人閒話家常的對答，不時令人笑破肚皮。

滿屋雜物勁無奈 前年的紅館騷細訴個人成長，直視社會變遷，今次則以輕鬆方式為港人打氣。談到打氣，Leanne坦言會藉購物來為自己加油，Jason立即趁機投訴，「我已無法控制家裡雜物的數量，屋企任何角落都是親物擺放區，一間沒有床的主人房，居然唔夠空間放她的衣服，當有小朋友或老婆，對家居設計的要求就要被降低。」他沒好氣的表示，「我對雜物的定義，就是一年也用不著的東西，而她卻是積穀防饑的表表者。」為自己打氣之餘，其實Leanne也不忘為努力工作養家的Jason加加油，「幫他好好照顧女兒，有時囡囡會錄音給他，說很掛住爸爸，他都會覺得好sweet。」向來理性的Jason笑言，「不會因此而很有動力工作，反而很有動力回家，可能會變得好productive，因為想快點回家見女兒。」