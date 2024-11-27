陳柏宇領軍到中大開騷 葉巧琳獲千人合唱生日歌感動眼濕濕

Sony Music率領旗下歌手與UNISON聯乘香港六間大學學會合辦「Sony Tour O For Sch?」宣傳企劃，由14個歌手單位組成一支莊（意即大學學會）Sony Muso (Music Society），由陳柏宇（Jason）擔當學會主席，聯同一眾歌手於15日內闖六間大學上莊，各施其職任內務部、財務、宣傳一腳踢！
昨晚（11月26日）主席Jason率黃妍（Cath）、葉巧琳（Mischa）、per se、小塵埃、力臻、布志綸（Alan）、KING、CotaBoii、Michael C到香港中文大學聯合書院舉行第四場「Sony Tour O For Sch?」。適逢昨日是Mischa的40歲正日生日，歌手們向她送上生日蛋糕，而台下近千人齊齊合唱生日歌，令Mischa感動到眼濕濕，向台下所有人送上飛吻；事後她笑言在3字頭的歲數時，已經開始食補品，認真夠晒養生！提到生日願望，Mischa表示：「身體健康，身邊嘅人繼續身體健康，開開心心，咁樣已經足夠喇！其實日子都係咁樣過，淨係想自己繼續健康啲，要開始養生，其實喺3字頭嗰陣，都開始食補品，一路keep住做運動。」提到近千人大合唱生日歌，Mischa謂：「好感動，真係好開心，因為一大班人一齊唱，係好窩心，同埋有啲同事忍咗咁耐唔同我講生日快樂，原來佢哋有個surprise畀我，所以係充滿住愛；其實生日要做嘢都係唔錯，因為會多啲人同我一齊慶祝生日，如果唔係我都係同屋企人食飯，所以工作中渡過都係開心事。」
Jason：爭啲生得佢哋出！
為了迎合中大的傳統，眾歌手在台上dem beat，由主席Jason發號施令拍手腳踏地叫口號「Sony Muso 嚟到 CUHK，一班莊員同你玩盡天地」，台下的同學們聽後興奮大叫。不少歌手更是首次 dem beat，事前僅花15分鐘與中大同學排練，各人也紛紛說：「好難！」Jason 眼見台下青春又熱血的學生，自嘲叔叔級學會主席：「爭啲生得佢哋出！」到大合唱環節，Jason演唱《你瞞我瞞》時，他說：「呢個版本嘅《你瞞我瞞》，對上一次唱都可能係4年前。」有人大叫：「仲keep到呀！」Jason 笑說：「唔好畀反應住！」當Jason開口一唱，勾起不少人的回憶，台下的學生們亦不禁邊聽邊揮手尖叫。
力臻衝入人群自製四面台
Cath除了為中大同學帶來新歌《咖啡 鴛鴦 奶茶》，更走到台下被同學重重包圍下大合唱《天光前》，與他們逐一擊掌，大受歡迎；曾是數學老師的力臻，今次回到母校，表現得十分開心，他走到台下的人群中，自製四面台演唱《我的課本留白處》，而周圍的人開了手機燈，台下學生都十分熱血。力臻於數場校園騷均被學生歡呼聲包圍，更一度激動說出心底話：「邊個話老師唔可以唱歌！」而Alan則唱出《森林》，前奏一起台下學生已瞬間high爆，隨即一起大合唱。