陳柏宇領軍到中大開騷 葉巧琳獲千人合唱生日歌感動眼濕濕

Sony Music率領旗下歌手與UNISON聯乘香港六間大學學會合辦「Sony Tour O For Sch?」宣傳企劃，由14個歌手單位組成一支莊（意即大學學會）Sony Muso (Music Society），由陳柏宇（Jason）擔當學會主席，聯同一眾歌手於15日內闖六間大學上莊，各施其職任內務部、財務、宣傳一腳踢！

昨晚（11月26日）主席Jason率黃妍（Cath）、葉巧琳（Mischa）、per se、小塵埃、力臻、布志綸（Alan）、KING、CotaBoii、Michael C到香港中文大學聯合書院舉行第四場「Sony Tour O For Sch?」。適逢昨日是Mischa的40歲正日生日，歌手們向她送上生日蛋糕，而台下近千人齊齊合唱生日歌，令Mischa感動到眼濕濕，向台下所有人送上飛吻；事後她笑言在3字頭的歲數時，已經開始食補品，認真夠晒養生！提到生日願望，Mischa表示：「身體健康，身邊嘅人繼續身體健康，開開心心，咁樣已經足夠喇！其實日子都係咁樣過，淨係想自己繼續健康啲，要開始養生，其實喺3字頭嗰陣，都開始食補品，一路keep住做運動。」提到近千人大合唱生日歌，Mischa謂：「好感動，真係好開心，因為一大班人一齊唱，係好窩心，同埋有啲同事忍咗咁耐唔同我講生日快樂，原來佢哋有個surprise畀我，所以係充滿住愛；其實生日要做嘢都係唔錯，因為會多啲人同我一齊慶祝生日，如果唔係我都係同屋企人食飯，所以工作中渡過都係開心事。」