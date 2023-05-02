陳柏宇6月首度舉行英國巡迴演唱會 憑《一人傍晚藝術館》首奪五台冠軍

再次成為爸爸的陳柏宇(Jason)最近重投工作灌錄新歌，並宣布將於6月首次在英國舉行演唱會《陳柏宇 The Fight Goes On World Tour 2023》，英國站將於6月1日及2日分別在曼徹斯特及倫敦舉行。
為海外樂迷注入能量
Jason於2年前舉行《陳柏宇JASON CHAN FIGHT FOR演唱會2021》，好評如潮，他在講及離別的環節獻唱《逸後》時，熒幕上播放著移民的動畫，一首情歌頓變離別之歌，Jason更唱到淚崩，下半首歌更是唱不下去，由現場觀眾揮動手機燈大合唱，場面傷感卻感人。2年後，Jason有不少樂迷都移居英國，這次世界巡唱命名為「The Fight Goes On」，以帶出大家為著不同的目標繼續努力奮鬥的意思，今次Jason首度與海外樂迷聚首一堂，盼透過歌聲，為他們注入能量。
VIP門票可合照
隨著疫情過去，Jason二女星晴已出世，當一切都穩定下來，亦是展開巡唱最佳時機，為答謝海外樂迷的愛戴，這次英國站的場次特設VIP門票，憑票除可以在最前排位置觀賞Jason獻唱外，Show後更可與Jason會面及合照。除了英國站，Jason亦正計劃將到其他國家開唱，有關詳情將於稍後公布。另外，除了舉行巡唱這個好消息， Jason於今年推出的首支新歌《一人傍晚藝術館》連奪新城電台勁爆本地榜、TVB勁歌金榜、ViuTV CHILL CLUB推介榜、香港電台中文歌曲龍虎榜及商業電台903專業推介No.1， 成為Jason首支五台冠軍歌作品。
售票網址：https://www.livenation.co.uk/artist-jason-chan-1351346
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