陳柏宇6月首度舉行英國巡迴演唱會 憑《一人傍晚藝術館》首奪五台冠軍

再次成為爸爸的陳柏宇(Jason)最近重投工作灌錄新歌,並宣布將於6月首次在英國舉行演唱會《陳柏宇 The Fight Goes On World Tour 2023》,英國站將於6月1日及2日分別在曼徹斯特及倫敦舉行。