陳柏宇MK巡舖視察新碟銷情 有求必應變吹水大會

陳柏宇Jason憑最新專輯《in Rhythm》在叱咤樂壇流行榜頒獎典禮上奪得「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，日前他帶同專輯到唱片店巡舖，不少樂迷及途人聞風而至，一睹他的風采，結果每逢到達之處都擠得水洩不通。

Jason最近推出了專輯《in Rhythm》，碟中的《一人傍晚藝術館》、《令人期待的下集預告》及《日常事故劇場》都登上叱咤榜冠軍，佳績帶動專輯獲頒「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，成績令人鼓舞。日前Jason特別進行了《陳柏巡舖》活動，走到旺角及太子一帶多間唱片店巡視唱片銷售情況，結果吸引大批樂迷及途人到場，當中更有內地及由英國返港的粉絲到來，有些更跟足全程行勻多間唱片店，十分熱情。