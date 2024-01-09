陳柏宇MK巡舖視察新碟銷情 有求必應變吹水大會

陳柏宇Jason憑最新專輯《in Rhythm》在叱咤樂壇流行榜頒獎典禮上奪得「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，日前他帶同專輯到唱片店巡舖，不少樂迷及途人聞風而至，一睹他的風采，結果每逢到達之處都擠得水洩不通。
Jason最近推出了專輯《in Rhythm》，碟中的《一人傍晚藝術館》、《令人期待的下集預告》及《日常事故劇場》都登上叱咤榜冠軍，佳績帶動專輯獲頒「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，成績令人鼓舞。日前Jason特別進行了《陳柏巡舖》活動，走到旺角及太子一帶多間唱片店巡視唱片銷售情況，結果吸引大批樂迷及途人到場，當中更有內地及由英國返港的粉絲到來，有些更跟足全程行勻多間唱片店，十分熱情。
了解唱片業前線辛酸
去到唱片店，Jason除了與店舖老闆了解自己的唱片銷情外，亦有打聽現時實體碟的銷售行情，了解唱片業前線的辛酸。這時店外不少樂迷拿着他的專輯駐足等候，希望拿到簽名及合照，Jason知道後也親民地有求必應。
不少樂迷這時也與Jason閒話家常，聊聊自己的生活，對專輯的看法，Jason也彷如跟友人聊天般，毫不避忌也分享自己的生活鎖事，做碟詳情，這就如他的專輯《in Rhythm》般，將最生活化的點滴與見解，用音樂唱給樂迷聽。Jason向來愛吹水，而且每次總是一發不可收拾，結果巡舖不僅變成簽名會，更十足吹水大會，結果整個《陳柏巡舖》活動久久未能完成，但Jason卻樂在其中。