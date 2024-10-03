陳柏宇YouTube頻道新節目 邀泰妹 嘉盈 Miko爭1萬獎金

是次 參賽「體能之癲」的9個單位，分別是保錡、嘉盈、泰妹、510 & Stone、力臻、Michael C、吳啟洋(Phoebus)及大馬女神 Miko Wong等。Jason 當然有份參與其中，開賽前他說：「做歌手去到我呢個年紀嘅人，都好少做呢啲咁戇居嘅事，唔係驚輸呀，係驚傷咋！」雖然怕受傷，但是他仍然瞓身演出，與一眾活力十足的年輕選手，放下形象齊齊玩到「癲」。

陳柏宇(Jason)的YouTube Channel繼大受網民歡迎的《廣偉論》系列後，又有新搞作，就是全新綜藝節目《陳伯挑你機》之「體能之癲」。節目昨日正式上架，陳伯邀來9組單位較勁，通過五回合的挑戰，考驗他們耐力、體力及智力，爭奪「體能之癲」榮譽及1萬元終極獎金。

首回合的熱身賽以個人名義進行，眾人背住2至4公斤沙包做負重平板支撐，撐到最後為之勝出，可以自動成為隊長兼率先揀隊員。肌肉型的Michael C因為沙包秒速跌下，成首位被淘汰的選手，他大呼：(啲沙包)太高啦！」緊接是身型嬌小的嘉盈亦叫「救命」，期間更不斷遊說Miko齊齊放棄，但對方堅持「頂住」，嘉盈成第二位被淘汰選手。

雖然Miko平日亦有運動習慣，但要負重做平板亦絕不容易，做到全身抖震的她開始出口術，「引誘」身旁的保錡，說：「保錡，你唔係話趕時間咩？不如唔好做啦。」綜藝經驗豐富的保錡即回應：「一齊放棄吖啦！」另一邊的Stone亦直言「想收皮」，身旁的510不斷為他打氣，反觀Jason不時換姿勢，由直手支撐到曲手支撐，以為他勝利在望，惜最後因為沙包掉落被out。已經出局的嘉盈，不時出口術擾亂眾人，眾人開始面容扭曲，又不時大叫，爆發僅餘的意志力！