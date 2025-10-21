熱門搜尋:

娛樂
2025-10-21 11:55:31

陳柏霖傳本月娶拍拖13年女友 舊愛Mandy Lieu與洗米華分手後移英過平淡生活

陳柏霖曾與Mandy Lieu拍拖，學得一口流利廣東話。

台灣男星陳柏霖涉嫌逃兵役今早（21日）被捕，與金馬影后賈靜雯丈夫修杰楷同遭警方送往永和分局調查，當地閃兵案第三波掃蕩引起熱議。

陳柏霖與女友庭瑄（陳庭萱）愛情長跑達13年，早前傳出可能會在本月至年底期間拉埋天窗，如今男方被捕未知會否影響婚期。陳柏霖與庭瑄交往前，曾來港發展，並拍下《見鬼10》、《千機變2》、《蟲不知》、《春田花花同學會》等港產片，當年還戀上香港混血名模Mandy Lieu（劉碧麗），經兩人分手後，女方搭上已婚的「洗米華」周焯華，更被封為「最強小三」，於短短5年內，替男方生了31子，Mandy Lieu與洗米華於2019年分手，盛傳她獲得3億分手費，而她就將分手費用來購入英國一個莊園及開設餐廳，Mandy Lieu亦如常在專欄撰文大談環保及可持續發展的概念，並會出席講座分享環境保育

陳柏霖與女友庭瑄(後右二)拍拖13年，兩人盛傳近月拉埋天窗。

Mandy Lieu近況曝光

現年40歲的Mandy Lieu擁有美國、馬來西亞血統，除與陳柏霖拍拖外，亦曾跟李澤楷傳過緋聞，2014年撻着洗米華即成為城中名人，可惜她最後也不敵元配「洗米嫂」陳慧玲，遲遲等不到名份的Mandy Lieu心灰意冷之下，決定帶小孩定居英國，展開全新生活，不時在其莊園Ewhurst Park社交平台分享近照。

至於陳柏霖近年再度來港吸金，夥拍余香凝、太保合演香港電影《女兒²》，他與和余香凝首次合作，扮演育有一女兒的夫妻，陳柏霖以全廣東話上陣，是他相隔20多年再拍港產片。

Mandy Lieu為洗米華誕下3女1子。 Mandy Lieu移英過平淡生活。 Mandy Lieu在其莊園社交平台分享近照。 Mandy Lieu將分手費用來購入英國一個莊園。 Mandy Lieu將分手費用來購入英國一個莊園。

