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娛樂
2024-02-01 13:00:34

陳柏霖 蔡凡熙谷台灣賀歲片《還錢》 女主角蔡思韵性感出席首映禮

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《還錢》首映禮上，眾人一起刺破氣球進行「票房猛爆破億儀式」場面熱鬧！

《還錢》首映禮上，眾人一起刺破氣球進行「票房猛爆破億儀式」場面熱鬧！

蔡思韵(Cecilia)昨日(1月31日)在台北出席主演的首部賀歲動作喜劇《還錢》首映禮，穿上高衩連體衣女裝性感現身的她，跟身邊的一班帥哥陳柏霖、蔡凡熙、李銘忠、林哲熹等，同樣型爆全場。電影由《第九分局》台灣新銳導演王鼎霖與億萬監製葉如芬、郝柏翔聯手打造，首映禮上眾人一起刺破氣球進行「票房猛爆破億儀式」場面熱鬧！

首次參演賀歲片的Cecilia，可謂一次演藝上的新挑戰，她感恩的說：「《還錢》這部電影盛載着我非常多個第一次。第一次拍動作喜劇、第一次拍賀歲片、第一次在疫情過後去台灣，一個自己好熟悉的地方拍戲、第一次在台灣做女主角。還有在拍攝過程中跟整個團體玩得好開心，因為是喜劇的關係，令整個拍攝氛圍相當愉快，一班演員相處就好像一家人，所以大家都很落力四出宣傳，很想將這份喜悅帶給更多觀眾，同時希望票房大賣開續集，期待原班人馬再玩落去。」

蔡思韵在台北出席主演的首部賀歲動作喜劇《還錢》首映禮。 蔡思韵性感現身《還錢》首映禮。

讚陳柏霖廣東話叻

從小到大愛看賀歲片的Cecilia，每次看到片尾最後一個畫面，演員們總會對着鏡頭恭喜大家新年快樂，就覺得很好玩，如今自己有機會在賀歲片出現，祝大家龍年快樂份外興奮，很有一種跟大家一起過年的感覺。蔡思韵同時很感謝導演和監製大膽的起用她；因為以往飾演的角色形象較為文藝，自己也完全沒有演過喜劇的經驗，所以首次挑戰動作喜劇相當興奮，她坦言：「非常感謝他們，願意將角色交到我手上。自己之前拍的都是文藝片和劇情較認真的內容，希望今次大家可以見到蔡思韵私下的另一面，一個傻傻活潑的我。」提到在戲中跟一大班男演員合作，對Cecilia來說可謂一大樂事，她笑說：「跟他們一起拍戲好搞笑，又會經常開玩笑，很開心可以跟他們打成一片，他們都沒有當我是女孩子，大家都會一齊玩。其中跟柏霖哥最多對手戲，開工首日他一來便用廣東話跟我說『早晨』，隨即便打開話匣子變得熟絡起來。原來他的廣東話非常好，流利又標準，後來變成我教他廣東話，他教我台語。」

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為了出席今次電影的首映禮和宣傳，Cecilia在衣着打扮上也花盡心思，走輕性感風來配襯，以突顯纖腰和長腿作為今次服裝上的焦點來配合還錢、搶劫主題，希望給觀眾留下深刻的印象，所以經理人特別為他找來宋芸樺御用造型師，去幫忙設計及改造成不同款式，令Cecilia成為萬綠叢中一點紅。

陳柏霖、蔡凡熙、林哲熹等帥哥與蔡思韵一同出席《還錢》首映禮。 陳柏霖、蔡凡熙、林哲熹等帥哥與蔡思韵一同出席《還錢》首映禮。 首映禮上場面熱鬧！ 首次參演賀歲片的Cecilia，可謂一次演藝上的新挑戰。 蔡思韵找來宋芸樺御用造型師，成為全場焦點。
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