陳柏霖 蔡凡熙谷台灣賀歲片《還錢》 女主角蔡思韵性感出席首映禮

蔡思韵(Cecilia)昨日(1月31日)在台北出席主演的首部賀歲動作喜劇《還錢》首映禮，穿上高衩連體衣女裝性感現身的她，跟身邊的一班帥哥陳柏霖、蔡凡熙、李銘忠、林哲熹等，同樣型爆全場。電影由《第九分局》台灣新銳導演王鼎霖與億萬監製葉如芬、郝柏翔聯手打造，首映禮上眾人一起刺破氣球進行「票房猛爆破億儀式」場面熱鬧！

首次參演賀歲片的Cecilia，可謂一次演藝上的新挑戰，她感恩的說：「《還錢》這部電影盛載着我非常多個第一次。第一次拍動作喜劇、第一次拍賀歲片、第一次在疫情過後去台灣，一個自己好熟悉的地方拍戲、第一次在台灣做女主角。還有在拍攝過程中跟整個團體玩得好開心，因為是喜劇的關係，令整個拍攝氛圍相當愉快，一班演員相處就好像一家人，所以大家都很落力四出宣傳，很想將這份喜悅帶給更多觀眾，同時希望票房大賣開續集，期待原班人馬再玩落去。」