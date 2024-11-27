陳楨怡穿5吋高跟鞋首次行天橋超驚 未學過做model即打頭陣

陳楨怡(Celina)今日為時裝活動擔任模特兒，同場還有前港姐冠軍雷莊𠒇。Celina首次以模特兒的身份站上天橋，更要率領雷莊𠒇及多位專業模特兒出場，全程表現淡定的她事後表示心情緊張，並稱事前完全沒有彩排，換完衫之後，整理妥當後便穿上5吋高的鞋行出來見大家。

Celina表示今日下午三時已到會場準備，由於是她第一次行catwalk，因此心情十分緊張。由於事前未有任何彩排，Celina隨即觀摩其他模特兒行天橋的情況，再在後台反覆練習。她表示見到有不少專業模特兒在後台行來行去練習，自己也立即從旁偷師，希望自己可以學得更好。

港姐skill大派用場

她稱昔日港姐的訓練以及早前為《剪裁魔法師》學做模特兒的技巧，全都可以學以致用，大派用場，幫助了她不少，令她可以淡定走上天橋。提到她的服飾非常性感，她表示事前沒有擔心過走光問題，反而被5吋高的鞋考起。她說︰「我都係第一次著咁透視嘅衫，因為之前有試過身，但對鞋就係15cm高(5吋)，當我著上去嘅時候就好驚，驚喺個台上面跣親唔知點算，又咁多人望住！呢個係我最擔心。」

問到今次行天橋的經驗，會否令她有意繼續挑戰模特兒相關工作，Celina說︰「我會想繼續挑戰！對我嚟講，呢個係需要膽量測試，因為無論到時要著咩衫，都要著出一份自信！係好好玩！」