陳樂榣啟發楊梓菁做潮媽 推囝囝ARIEL命名首飾系列

今日Ally創辦的W Jewellery，就為梓菁設計的時尚首飾系列ARIEL推出「Wiyona Yeung X W Jewellery」產品，更於K11的AME Stadium運動電競館舉行發布會，提到今次系列以囝囝英文名作為品牌名稱，梓菁說：「今次用兒子名字為名，除了代表著不同的個性和特質，想帶出意義是：每個人都有自己嘅獨特性，要發掘自己的優點，接受自己的缺點，接受自己有不同的一面，在不同嘅階段去發揮自己擁有的東西，要懂得感謝自己付出，好好享受所得的成果，因為阿仔先諗到呢個concept，因為阿仔先能夠成功成為媽媽。」