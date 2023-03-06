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娛樂
2023-03-06 21:03:49

陳樂榣推婦女節主題鑽飾 楊梓菁首擔任設計

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首次擔任設計工作的Wiyona，事事親力親為。

前組合Freeze的成員陳樂榣(Ally)，創辦咖啡店又開設鑽飾品牌Wow Fashion Jewellery，成為首飾設計師，成為都市女性轉型從商最佳成功例子。「三八婦女節」即將到臨，為了宣揚女性要有智慧自信珍惜愛護自己Ally找來藝人契妹楊梓菁(Wiyona)一起合作，推出WOW X WIYONAROJAS紅寶石首飾系列，當中有頸鍊、戒指及手鈪3款產品讓女性在這個特別日子獎勵自己。

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Ally的Wow Fashion Jewellery，以高質、時尚、簡約、極緻4大元素為賣點。

Wiyona有意跟Ally學習創辦品牌

Wiyona除了參與設計，更親身擔任模特兒，示範鑽飾配襯，她說：今次同Ally合作設計，對我來說是一個新的挑戰，連示範都自己充當，希望都是做到最好。」

Wiyona稱，一直想跟Ally學做首飾生意，覺得姐姐做得好成功，又稱：「當初自己男仔頭性格，不喜歡戴首飾，被Ally感染之下，現在不戴首飾出街，就好像冇戴口罩一樣，很不自然，今次初步合作可能會考慮有更多機會在首飾方面發展，會以設計中性及硬朗一點首飾為主，比較適合我性格。」對於選紅寶石作為主題，因紅色是她的幸運色，Wiyona說：紅色代表愛情、熱情，同樣代表智慧的正能量，祝福大家擁有美好愛情，最緊要都要珍惜及愛護自己。

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Ally與Wiyona為ROJAS紅寶石首飾系列擔任模特兒。

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Wiyona與Ally三八婦女節推出首飾系列，鼓勵都市女性獨立自主。

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