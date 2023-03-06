陳樂榣推婦女節主題鑽飾 楊梓菁首擔任設計

Wiyona 有意跟 Ally 學習創辦品牌

Wiyona除了參與設計，更親身擔任模特兒，示範鑽飾配襯，她說：「今次同Ally合作設計，對我來說是一個新的挑戰，連示範都自己充當，希望都是做到最好。」

Wiyona稱，一直想跟Ally學做首飾生意，覺得姐姐做得好成功，又稱：「當初自己男仔頭性格，不喜歡戴首飾，被Ally感染之下，現在不戴首飾出街，就好像冇戴口罩一樣，很不自然，今次初步合作，可能會考慮有更多機會在首飾方面發展，會以設計中性及硬朗一點首飾為主，比較適合我性格。」對於選紅寶石作為主題，因紅色是她的幸運色，Wiyona說：「紅色代表愛情、熱情，同樣代表智慧的正能量，祝福大家擁有美好愛情，最緊要都要珍惜及愛護自己。」