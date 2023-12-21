陳樂榣珠寶店遷址大坑 明年與葉泓聲補辦婚禮

Ally與Gordon兩人工作繁忙，問到二人何時會補擺婚禮，Gordon稱基本上日日忙於工作，兩間店都要打理，所以要度期搞婚禮很傷腦筋，「預計下年初擺婚宴，希望邀請所有朋友，而家搵緊場地，因為場地需求應該都頗大。原本諗住簡單，而家係都要簡單而隆重呀。因為簡單唔到，怕有所得失，不如請曬所有人。想好似一個party咁，大家開心玩一齊慶祝。」 Gordon又笑說，最想有時間再可以製造多個BB就最開心。

Ally指，Gordon是24孝老豆，「佢抱住BB個樣真係好得意，之前佢返內地拍劇，要日日send相俾佢睇囡囡個樣，等佢有動力開工。」Gordon除了掛住BB，當然不忘大讚Ally，「我老婆亦好勁，為了靚只食兩隻雞蛋就夠，令我好肉痛，所以有陪佢修身一齊去做運動。」Ally則說：「其實自己冇停過，幸好坐月時有好好安排，有陪月顧問幫我去水腫，之後中醫調理，又要紮肚，唔可以做懶嘅女人，一定要要勤力先可以好快回復身形。」