陳樂頤吳林峰八號風球錄音 拍心亂如麻MV演技大爆發

唱作歌手陳樂頤Georgina (阿左）推出新歌《今夜無人入睡》，曲詞充滿個人風格。阿左以往推出的單曲都是親自作曲，今次亦不例外，填詞由小克操刀，吳林峰擔任監製。講到創作靈感，阿左坦言是上半年經常失眠時的反思，「嗰陣成日問自己點先可以開心返，我好想搵返自己一個笑容。於是就用曲記錄當時嘅情緒，再同小克老師講晒成個心路歷程，然後就有呢份詞。」

問到合唱版的出現，阿左坦言：「係因為我私心好想邀請吳林峰先生嚟做呢個合唱版。」而吳林峰就搞笑話：「係一個風雨交加嘅夜晚⋯⋯係囉，點解呢？」原來二人真的於打風期間開工，「我哋其實係喺八號風球底下完成呢件事嘅，所以要俾啲掌聲自己！」