陳樂頤吳林峰八號風球錄音 拍心亂如麻MV演技大爆發

唱作歌手陳樂頤Georgina (阿左）推出新歌《今夜無人入睡》，曲詞充滿個人風格。阿左以往推出的單曲都是親自作曲，今次亦不例外，填詞由小克操刀，吳林峰擔任監製。講到創作靈感，阿左坦言是上半年經常失眠時的反思，「嗰陣成日問自己點先可以開心返，我好想搵返自己一個笑容。於是就用曲記錄當時嘅情緒，再同小克老師講晒成個心路歷程，然後就有呢份詞。」
問到合唱版的出現，阿左坦言：「係因為我私心好想邀請吳林峰先生嚟做呢個合唱版。」而吳林峰就搞笑話：「係一個風雨交加嘅夜晚⋯⋯係囉，點解呢？」原來二人真的於打風期間開工，「我哋其實係喺八號風球底下完成呢件事嘅，所以要俾啲掌聲自己！」
今次MV玩藝術概念，吳林峰解構，「以畢加索嘅風格去呈現現代嘅感覺，會見到我哋個set個地下係有好多幅畫，同埋一啲書。」而角色設定方面，阿左話：「我嗰個係心亂如麻，個心亂到好似畢加索嘅畫風咁樣，根本都瞓唔着。」不過二人即刻發現唔對路，吳林峰話：「但係你喺個MV入面有床我冇床喎。」阿左即反駁：「但係你有酒我冇酒喎，我都唔瞓覺。」
至於拍攝MV的難忘事，二人異口同聲話最難忘是準時收工！吳林峰笑住話：「有呀，我哋10點鐘收工，哈哈。」阿左補充：「用咗兩小時嚟完成呢件事，好勁！」吳林峰更自誇：「係呀，演技大爆發！」最後亦十分感謝團隊及導演。