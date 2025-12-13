陳樂頤揭妹妹輕生被指賣慘令母女陷冷戰 談Beanies離隊成員：係生疏咗

身兼女團Beanies成員及獨立歌手身份的陳樂頤(阿左)，早前接受商台《星光背後》專訪，出道兩年的阿左談到年中Beanies五變三，以及妹妹自殺的經歷，阿左2023年以女團Beanies成員身份出道，橫掃新人獎，不料今年6月兩潘釗彤(Chiutung)及黃健怡(Winky)突解約離隊，先後經歷痛失至親及隊友情不再的打擊。阿左坦言情緒爆煲曾受失眠困擾，透過親自作曲的《今夜無人入睡》，記錄由情緒低谷到求助治療師重新振作的經歷，希望鼓勵受情緒困擾的同路人，與未走出妹妹自殺陰霾的母親打開溝通之門。原來經歷家庭巨變後，阿左因誤會與家人曾鬧大交，至今與母親仍未能冰釋前嫌，她哽咽說：「媽咪心結未解開，我係等緊佢……」

Beanies初代五成員均來自「陳輝陽X女聲合唱」團體，現年27歲的阿左，出道前更因參加《全民造星3》殺入30強而為人認識。阿左坦言Beanies出道前與Winky感情最好，「因為我同Winky都係唱女高音，會一齊錄音。對我，Beanies最開心階段唔係攞獎，係頭嗰年五個人好熱血去宣傳，係好齊心！」阿左指退團事件爆出前，她已察覺異樣並與成員們私下溝通，「我話聞唔到味就呃你，佢哋對合約同經理人團隊有意見，但因為合約好個人，我哋三個就最難介入。係好可惜，因為Beanies係五個人嘅事，五個人唱歌同三個人唱，味道都好唔同。」兩姊妹退團後，阿左沒想過仍能與張天穎(Jaime)及李凱翹(Kay)繼續做三人Beanies，現在她與Jaime及Kay溝通多了，反而兩前隊友就變得生疏，「係生疏咗，但我會Say Hi無尷尬，不過之前叱咤記者會真係唔好意思，因為我無戴眼鏡，睇唔到佢哋Say Hi，下次再見，我一定Say Hi。」至於會否感覺少了兩個朋友，她說：「唔係少咗，係On Hold，人生流流長，會換過方式再見。」



現身兼演唱會和音的阿左，唱功與彈琴同樣了得，她坦言自細受任職音樂教師的母親栽培，她形容母親性格與自己同樣剛烈，母親於18歲時誕下她，多年後嫁給現任丈夫亦育有一對子女。雖然阿左與外公外婆同住，但亦與後父一家感情要好，故去年初比她年輕十二的歲的同母異父妹妹突然墮樓身亡，她也是最近靠治療師才慢慢走出陰霾。不過，自去年10月她接受傳媒專訪披露家庭巨變後，亦令她與母親產生磨擦，至今仍未冰釋前嫌，阿左說：「我每次講我嘅經歷，同樣會撩起佢哋嘅痛，上星期爸爸先打電話畀我，亦擔心我係咪賣慘博同情，我係好多謝爸爸而家可以好冷靜好理性同我分析。最初我做咗第一個訪問，全家都好大反應，鬧咗場大交，佢哋直情用失望嚟形容我，而家爸爸狀態好咗，會聽我講，但媽咪心結未解開，我係等緊佢(哽咽)……我想喊添…..而家我已經過度咗，治療師問我有無嬲，有乜好嬲？但我會尷尬，知道媽咪對我好多不滿，希望時間過去會明白我多啲。」



阿左明白由細到大媽咪對她的痛錫，但礙於中國人保守，一聲「多謝」或「我愛你」都未曾宣之於口，她說：「好想同媽咪溝通，經歷呢件事，我先知死亡係我哋處理唔到嘅問題，其他問題都唔係問題。我好感謝媽咪，我今日有嘅音樂修為全因為佢，佢18歲生我嗰時，真係好努力返工，供我讀書同學音樂，畀我都做唔到。」作為情緒問題康復過來人，阿左明白時間同尋求協助的必需，她正等待時機，與至親坦承溝通，助母親走出陰霾。