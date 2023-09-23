陳欣妍唔鍾意俾沈震軒「拮」曬甜蜜對話：我鍾意你錫我嘅時候冇鬚

話明「健身操嘢」，應該嚴格控制飲食，點知節目一開始，Sammy竟帶Adam到連鎖式快餐店食burger薯條飲汽水，Adam問到：「做gym可以食呢啲嘢㗎咩？」Sammy似是十分有道理地謂：「冇糖啲肌肉唔pump㗎。」二人邊食邊吹水，Sammy不諱言這次找Adam拍攝節目，是二人都有留鬚，提到大眾對留鬚的刻版印象，Sammy直言很多導演或老闆見到他便叫他剃鬚，「『剃咗佢啦成個壞人咁。』佢哋話今次想我做一個好乖嘅角色。」Adam即提出疑問：「乖唔可以有鬚咩？」Sammy立即附和，「係呢！點解乖唔可以有鬚呢？」

問到二人覺得女生是不是不喜歡男生有鬚，Sammy便分享他與女友關於鬚之趣事，「我身邊嗰個叫我唔好剃鬚，佢一定要我留鬚。但係我錫佢，佢就話：『你好拮呀啲鬚！』我話咁你想點啫？佢話：『我鍾意你錫我嘅時候冇鬚，但我又唔想你剃晒啲鬚。』哈哈。」

開完餐後，Sammy想到剛才的留鬚話題，忽發奇想提議做街訪，「不如問吓啲人鍾唔鍾意留鬚嘅男仔。」在一眾受訪女士中，喜歡與不喜歡男士留鬚比例各佔一半；一眾受訪女士被問到Sammy還是Adam比較靚仔，Adam以票數三比一稍勝。