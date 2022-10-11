陳欣妍性感上陣 綑綁白只玩滴蠟表現興奮

預告中交代，白只除了是AK的好友及同屋主外，更見白只以修女造型登場，而有綑綁疑似與Shirley玩SM，還穿上貞操褲大放笑彈。《忽然心動》中的Shirley，因為要完成AV題目的畢業論文而找了白只幫忙，過程中Shirley大玩制服誘惑換上白恤衫、黑裙及配戴眼鏡，打扮成老師在白只身上滴蠟，而白只半裸上陣外更被Shirley用紅繩捆綁，由於兩人都是首次接觸滴蠟，拍攝前兩人都非常興奮，直接在身上試滴，Shirley說：「我自己有滴一兩下係手度，冇咩感覺，有少少溫度，（驚唔驚整傷白只？）冇擔心，因為我自己剛才已先試過！」至於捆綁部分，白只坦言第一次拍攝時自己比較生硬，第二次就因為和Shirley開始熟絡，又笑稱自己並不期待這部份，只想盡快完成：「因為我個人比較內斂同認真，但估唔到去到第二次，我同Shirley合作咗一段時間開始有默契，唔知道佢係未已經進入個角色，佢玩捆綁時好投入好帶動到我，所以我都有一種興奮過度嘅狀態，其實拍時我就嚟暈，係因為我太high，唔係太攰。」白只續稱自己是保守的人，幸好導演允許用棉花遮住其胸前兩點，白只笑說：「希望今次拍完後業界、觀眾都喜歡，我可以繼續拍浪漫喜劇，我唔想拍三級片，能夠遮住兩點效果都好好。」至於Shirley則有裸背上陣的性感演出，《忽然心動》安排於11月17日在港上映。